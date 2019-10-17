EuroLeague'de 3'üncü hafta başladı

Turkish Airlines EuroLeague'de 3'üncü hafta bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

Türkiye'yi EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, sahasında Kirolbet Baskonia'yı 87-80 mağlup ederek ilk galibiyetini elde ederken Nando de Colo ürettiği 39 sayı ile Euroleague kariyer rekorunu kırdı. Günün bir diğer mücadelesinde iki Rusya ekibini karşı karşıya getirirken CSKA Moskova, kendi sahasında Khimki'yi 99-86 mağlup ederek 3'üncü karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekipte, Mike James, 18'i ilk periyotta olmak üzere ürettiği 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

EuroLeague'de bugün alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Zalgiris Kaunas – Real Madrid: 86-73

Maccabi Fox Tel Aviv – Kızılyıldız: 84-69

Bayern Münih – ASVEL: 104-63

Panathinaikos – Armani Exchange Milan: 78-79

EuroLeague'de 3'üncü hafta yarın oynanacak üç karşılaşma ile sona erecek. Yarının programı ise şu şekilde:

21.30 Olimpiakos – Zenit St. Petersburg

22.00 Barcelona – ALBA Berlin

22.00 Valencia Basket – Anadolu Efes