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Euroleague'de 3'üncü hafta sona erdi

Turkish Airlines Euroleague'de 3'üncü hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı.

19.10.2019 00:11Euroleague'de 3'üncü hafta sona erdi

Turkish Airlines Euroleague'de 3'üncü hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı.

Türkiye'yi Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Valencia ile karşılaşırken mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Efes, bu sonuçla birlikte 2'nci galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlı ekipte Krunoslav Simon 19 sayıyla oynarken Peters ve Micic de 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Euroleague'de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:

Olimpiakos – Zenit St. Petersburg: 68-77

Barcelona – ALBA Berlin: 103-84



Anadolu Efes, İspanya, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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