THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Darüşşafaka - AX Olimpia Milano mücadelesiyle başlayacak. THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı yarın ve 16 Kasım Cuma günü oynanacak olan mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka, İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe de Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Panathinaikos ile oynayacak. THY Euroleague'in 7. haftasında oynanacak mücadelelerin TSİ programı şu şekilde: <br><br>Yarın 20.15 Darüşşafaka Tefken - AX Olimpia Milano 21.00 Buducnost Podgorica - Saski Baskonia 22.00 Olympiakos - Fenerbahçe 23.00 Real Madrid - Khimki Moskova<br><br>16 Kasım Cuma 20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos 21.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona Lassa 22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova 23.00 Gran Canaria - Maccabi Tel Aviv<br><br>(İHA)