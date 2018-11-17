Euroleague'de 7. Haftanın Mvp'si Eulis Baez

THY
Euroleague'de 7. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Gran Canaria
'nın deneyimli basketbolcusu Eulis Baez oldu. Gran Canaria'nın Maccabi Tel Aviv
'i mağlup ettiği maçta Baez 16 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı ve 32 verimlilik puanı aldı. THY Euroleague'de 7. hafta karşılaşmaları sona ererken Türk takımları deplasmanda oynadıkları maçlardan 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes
ile Fenerbahçe
, Yunan ekipleri ile oynadıkları karşılaşmaları kazandı. Efes, evinde Panathinaikos
'u, Fenerbahçe de deplasmanda Olympiakos
'u mağlup etti. Darüşşafaka
ise sahasında İtalya
temsilcisi AX Olimpia Milano
'ya kaybetti.
LİDER REAL MADRİD
Ligde 7 haftanın ardından Real Madrid
yenilgisiz ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid'i yenilgisiz CSKA Moskova
takip ediyor. Fenerbahçe tek yenilgi ile 3. sırada yer alıyor. Anadolu Efes 5 galibiyetle 5., Darüşşafaka da 1 galibiyetle sonuncu sırada bulunuyor.
HAFTANIN MVP'Sİ EULİS BAEZ
Haftanın en değerli oyuncusu ise Gran Canaria'nın Dominik
Cumhuriyetli oyuncusu Eulis Baez oldu. Baez, Gran Canaria'nın evinde Maccabi Tel Aviv
'i mağlup ettiği maçta 16 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı. 36 yaşındaki basketbolcu 32 verimlilik puanı aldı.
HAFTANIN SONUÇLARI
THY Euroleague'in 7. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle: Darüşşafaka Tefken: 92 - AX Olimpia Milano: 98 Buducnost Podgorica: 99 - Saski Baskonia
: 84 Olympiakos: 72 - Fenerbahçe: 73 Real Madrid: 79 - Khimki
Moskova: 74 Anadolu Efes: 78 - Panathinaikos: 62 Zalgiris Kaunas
: 85 - Barcelona Lassa
: 88 Bayern Münih
: 79 - CSKA Moskova: 93 Gran Canaria: 84 - Maccabi Tel Aviv: 78
(Oğuzhan Ort/İHA)
Anadolu Efes,Türk Hava Yolları,Gran Canaria
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:26