Euroleague'de Fenerbahçe Fırtınası

AVRUPA LİGİ'NİN EN AZ SAYI YİYEN TAKIMI
11 maçta potasında gördüğü 832 sayı ile Avrupa Ligi'nin potasında en az sayı gören takımı olmayı başaran Fenerbahçe, yaptığı sert savunma ile de ön plana çıkıyor. Oynadığı son 2 deplasman maçında Barcelona'yı 65, Panathinaikos
'u ise 69 sayıda tutan sarı lacivertliler, rakiplerinin Avrupa Ligi'nde bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalardaki en az sayı attığı maçlarını oynamasını sağladı.
EN İYİ BAŞLANGIÇ
Türk Hava Yolları,Avrupa,Fenerbahçe
Öte yandan Fenerbahçe, THY
Avrupa Ligi'nin yeni sistemi ile oynanan 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gösterdiği performansın önüne geçmeyi başardı. Sarı lacivertli ekip, 11 maçta 10 galibiyet elde ederek kulüp adına en iyi sezon başlangıcına imza attı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonlarında ilk 11 maçta 8'er galibiyet ve 3'er mağlubiyet almıştı.
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:33