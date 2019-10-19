Haberler » Spor » Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Nando de Colo

Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Nando de Colo

Fenerbahçe Beko forması giyen de Colo, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en değerli oyuncusu olarak MVP seçildi.

19.10.2019 15:02Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Nando de Colo

Fenerbahçe Beko forması giyen de Colo, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en değerli oyuncusu olarak MVP seçildi.

Fenerbahçe Beko'nun, Baskonia'yı 87-80 yendiği maçta mücadeleyi 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla tamamlayarak takımının galibiyetinde başrolü oynayan ve THY Avrupa Ligi'nde kendi sayı rekorunu kıran de Colo, Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 44 verimlilik puanıyla oynadı ve üçüncü haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Zach LeDay, 35 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 30 verimlilik puanıyla Olympiakos'tan Sırp basketbolcu Nikola Milutinov üçüncü sırada yer aldı.



Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Avrupa, Beko, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:13 Klasman hakemi Tuncer gelişim kampına çağrıldı
15:16 Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu
15:16 Türk-Alman Dostluk Günü Futbol Turnuvası, Antalya'da başladı
15:10 Milli motosikletçi Can Öncü, üç yarışlık aranın ardından Japonya'da piste çıkacak
15:09 Konya Enduro Fest 2019 Yarışları
15:06 Mehmet Özdilek: "Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum..."
15:02 Ampute Futbol Türkiye Kupası
19.10.2019 15:23:20