Euroleague'de Haftanın Mvp'si Gustavo Ayon

THY
Euroleague'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
İspanyol ekibi Real Madrid
'in Sinan Erdem
Spor Salonu'nda Anadolu Efes
'i geriden gelip 84-82'lik skorla mağlup etmesinde önemli rol oynayan başarılı pivot Gustavo Ayon bu ödüle layık görüldü. Ayon, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 2 top çalma ile tamamladı.
33 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı elde etti.
Türk Hava Yolları,Real Madrid
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:28