Haberler » Güncel » Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin - Haber

Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin

Turkish Airlines (THY) Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

02.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:40Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin
Turkish Airlines (THY) Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin seçildi.
Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Euroleague'de Kasım ayının MVP'si seçildi. 27 yaşındaki basketbolcu, söz konusu süreçte çıktığı 5 müsabakada 26.2 sayı, 4.4 asist, 3.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Euroleague'deki son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Efes'te 30.8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan Larkin, Bayern Münih potasına 49 sayı atarak THY Euroleague tarihinde bir karşılaşmada en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.
(Uygar Aydın/İHA)

Shane Larkin, Anadolu Efes, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48 Çelik: "(Adil Öksüz) Aranan peşinde olduğumuz kim varsa dünyanın neresinde biliyoruz ele geçirmeye... - Haber
18:48 Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı - Haber
18:48 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haber
18:46 Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Haber
18:44 FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:31 Son Dakika: Kasım'da ihracat 16,2 milyar dolar oldu
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
10:25 Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:49:42