Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Euroleague'de kritik zirve!

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen THY Euroleague ve Eurocup maçları için Euroleague yönetimi yarın toplanıyor.

15.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:00
Euroleague'de kritik zirve!
Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen THY Euroleague ve Eurocup maçları için Euroleague yönetimi yarın toplanıyor.

Euroleague yönetimi, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınının etkileri için yarın toplanıyor. Salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Euroleague ve Eurocup takviminin masaya yatırılacağı toplantıya Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu da katılacak.

Yarın TSİ 13.00'te telekonferans yöntemiyle yapılacak olan toplantıda organizasyonların geleceği hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Aras Bulut’tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar’a teşekkür Spor
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür
F.Bahçe’ye 20 milyonluk piyango! Transfer için İstanbul’a geliyorlar Spor
F.Bahçe'ye 20 milyonluk piyango! Transfer için İstanbul'a geliyorlar
G.Saray’ın eski oyuncusundan ilginç sözler: Keşke korona olsaydım Spor
G.Saray'ın eski oyuncusundan ilginç sözler: Keşke korona olsaydım
G.Saray’ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek Spor
G.Saray'ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı Spor
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu Spor
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu
İngilizler peşinde! Larin için 6 milyon euroluk teklifle geliyorlar Spor
İngilizler peşinde! Larin için 6 milyon euroluk teklifle geliyorlar
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi Spor
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi
Haberler ›› Spor ››Euroleague'de kritik zirve! - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

11:29: Yayıncı kuruluştan ödeme açıklaması Açıklaması - Spor 11:23: Yayıncı kuruluştan ödeme açıklaması: "TFF ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ödemeler, oynanmış... - Spor 11:20: Mustafa Denizli: Tüylerimi diken diken eden başarılarımdan hangisini söyleyeyim! - Spor 11:19: Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti - Spor 11:17: Rüştü Reçber: "Barcelona'nın desteğini unutmayacağım" - Spor 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler