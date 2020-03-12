Euroleague'de maçlar askıya alınıyor
THY Eruoleague yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi olarak ilan etmesinin ardından müsabakaların askıya alınabileceğini açıkladı.
12.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:34
THY Eruoleague yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi olarak ilan etmesinin ardından müsabakaların askıya alınabileceğini açıkladı.
Koronavirüs (COVID-19) tehlikesinin gün geçtikçe artmasının ardından spor müsabakaları da iptal olmaya devam ediyor. Bu konuda Euroleague yönetimi de kulüpler ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi (salgın) olarak ilan etmesinin ardından Türk Hava Yolları Euroleague, 7DAYS EuroCup ve Euroleague Adidas Next Generation Turnuvaları'nı geçici olarak askıya alınması için görüşmeler yapıldığı duyuruldu.
Ayrıca konuyla ilgili kararın gün içinde açıklanacağı belirtildi.
Aynı zamanda Euroleague Oyuncular Birliği de maçların ertelenmesi için Euroleague yönetimine talepte bulunmuştu.
NBA'de de koronavirüs nedeniyle maçlar süresiz olarak iptal edilmişti. - İSTANBUL
Koronavirüs (COVID-19) tehlikesinin gün geçtikçe artmasının ardından spor müsabakaları da iptal olmaya devam ediyor. Bu konuda Euroleague yönetimi de kulüpler ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi (salgın) olarak ilan etmesinin ardından Türk Hava Yolları Euroleague, 7DAYS EuroCup ve Euroleague Adidas Next Generation Turnuvaları'nı geçici olarak askıya alınması için görüşmeler yapıldığı duyuruldu.
Ayrıca konuyla ilgili kararın gün içinde açıklanacağı belirtildi.
Aynı zamanda Euroleague Oyuncular Birliği de maçların ertelenmesi için Euroleague yönetimine talepte bulunmuştu.
NBA'de de koronavirüs nedeniyle maçlar süresiz olarak iptal edilmişti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Spor
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