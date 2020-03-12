Menü
Haberler ›› Spor ››Euroleague'de tüm maçlar askıya alınabilir - Spor

Euroleague'de tüm maçlar askıya alınabilir

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonların durdurulmasını değerlendirdiklerini bildirdi.

12.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:47
Euroleague'de tüm maçlar askıya alınabilir

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonların durdurulmasını değerlendirdiklerini bildirdi.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 virüs salgınının artık pandemi olduğunu ilan etmesinin ardından, kulüplerle müsabakaları geçici olarak askıya almak için değerlendirme yapıldığı belirtildi. Türk Hava Yolları EuroLeague, 7DAYS EuroCup, Euroleague Basketbol Adidas Yeni Nesil Turnuvası'nı kapsayan kararın bugün verilmesinin beklendiği kaydedildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi Spor
Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi Spor
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi Spor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Spor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı Spor
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı