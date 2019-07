EuroLeague'in NBA patentli yıldızları

Yaratılan pazar, yıldız oyuncular, ekol, ekonomik koşullar, saha dışı ortam ve en önemlisi toplam kalite... Tarih boyunca her anlamda EuroLeague'in önünde olduğu kabul edilen NBA, bu üstünlüğünü uzun yıllar kaybetmeyecek gibi görünüyor. Ancak bu yaz arasında Avrupa’yı tercih eden bazı isimler, ligin kalitesini arttıracak. Peki kim bu isimler?





Nikola Mirotic





NBA'deki son takımı: Milwaukee Bucks (2018-2019)



Yeni takımı: Barcelona



Draft yılı: 2011 (23. sıra)



NBA'deki kariyer ortalamaları: 319 maç - 12,3 sayı/ 5,9 ribaund/ 1,3 asist



Yaş: 28



Pozisyon: Uzun forvet



Bu transferi tek kelimeyle özetlemek gerekirse: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Nikola Mirotic, draft edildikten dört sezon sonra, yani 2014-2015 sezonunda NBA’e adım attı. Biraz geç gibi görünebilir ancak o yıllarda lig tam da onun oyun stiline göre evrimleşiyordu. Pivotlardan ve uzun forvetlerden yalnızca boyalı alanda etki yaratmaları beklenmiyordu; üç sayı çizgisinin gerisine çekilerek şut atmaları, hatta topu yere vurarak potaya penetre etmeleri istenmekteydi. İşte Nikola Mirotic tam da böyle bir oyuncu; şut menzili üç sayı çizgisinin birkaç adım gerisine kadar açılan, forvetlerdeki penetre kanallarını kullanabilen ve takımdaki pas bağlantılarını sağlayabilen birisi. Adam değişim savunmasındaki zamanlaması ve pozisyon bilgisi de üst düzey olunca Mirotic, modern bir NBA uzunu hâline geldi. Ancak son sezonda Bucks formasıyla istediği performansı gösteremedi. Yaz arasına gelindiğinde Mirotic’e hem Bucks’tan hem de bazı NBA takımlarından teklifler vardı ancak yıldız forvet, Barcelona’yla anlaşmaya vardı. EuroLeague’in pick&roll tabanlı sert savunması onu ilk etapta zorlayabilir ancak Mirotic’in altyapılardan başlayarak uzun bir zaman Avrupa’da forma giydiğini hatırlatmakta fayda var.





Greg Monroe





NBA'deki son takımı: Philadelphia 76ers (2018-2019)



Yeni takımı: Bayern Münih



Draft yılı: 2010 (Yedinci sıra)



NBA'deki kariyer ortalamaları: 632 maç - 13,2 sayı/ 8,3 ribaund/ 2,1 asist



Yaş: 29



Pozisyon: Pivot



Nikola Mirotic’in Barcelona’yla kontrat imzalaması biraz sürpriz olmuştu ancak Greg Monroe’nun Bayern Münih’le anlaşması çok daha büyük bir sürpriz. Kariyeri boyunca NBA’den toplam 73 milyon doların üzerinde para kazanan Monroe, NBA’in yeni oyun felsefesinde yerini kaybeden uzunlardan birisi. Başarılı pivot, 2016 yılına dek ligin en önemli uzunları arasında gösteriliyordu. Çünkü boyalı alandaki mobilitesi, potaya rahatça devrilebilmesi, pick&roll’lerin ardından ekstra paslar atabilmesi, ribaund canavarı olması, takım oyununa uyum sağlaması ve savunmadaki agresifliği onu özel kılıyordu. Ancak uzunlardan beklenen üç sayı tehdidi, dribbling ve geçiş hücumlarındaki yeni rolleri Monroe’yu da olumsuz etkiledi. Büyük bir ihtimalle kariyerinin tamamını NBA’de bir bench oyuncusu olarak geçirebilirdi, ancak Bayern Münih’le anlaşmaya vararak farklı bir yol seçti. Avrupa’daki oyun felsefesi ve Monroe’nun yetenekleri göz önüne alındığında onun yeni sezondaki en iyi pivotlardan birisi, hatta en iyisi olması sürpriz sayılmayacaktır.





Derrick Williams





NBA’deki son takımı: Los Angeles Lakers (2017-2018)



Yeni takımı: Fenerbahçe Beko



Draft yılı: 2011 (İkinci sıra)



NBA’deki kariyer ortalamaları: 489 maçta - 8,9 sayı/ 4,0 ribaund/ 0.7 asist



Yaş: 28



Pozisyon: Kısa ve uzun forvet



Derrick Williams’ın kariyerine göz attığımız zaman NCAA’deki yılları dikkat çekiyor. 2,16 metrelik kanat açıklığını hızıyla ve hücum zekasıyla birleştirerek delici penetreler yapması, 2,06 metrelik boyu ve genelde vücudunun üst kaslarına dağılan 112 kilogramlık ağırlığını temas almakta kullanması, onu 2011’in şartlarında iyi bir forvet oyuncusu yapmıştı. Tabii %57 ile üçlük atması da daha sonradan evrimleşecek olan uzun tanımına uygun olduğunu gösteriyordu. Kendi draft havuzunda ilk sıradan seçilen Kyrie Irving dışında en iyi izolasyon oyuncusu olarak gösterilen Williams, hem switch hem de bire bir savunmada etkili olabiliyor. Savunmada agresif ve hızlı ellere sahip ancak savunma zekası çok düşük. Bazı pozisyonlarda savunduğu oyuncunun boş katlarını kapatmakta ve kolay bir savunma ribaundunu almakta zorlanıyor. Motoru maç boyu aktif ancak oyuna olan konsantrasyonu bazı zamanlar düşebiliyor.





Jimmer Fredette





NBA’deki son takımı: Phoenix Suns (2018-2019)



Yeni takımı: Panathinaikos



Draft yılı: 2011 (10. sıra)



NBA'deki kariyer ortalamaları: 241 maç - 6,0 sayı/ 1,0 ribaund/ 1.4 asist



Yaş: 30



Pozisyon: Şutör guard



Jimmer Fredette’nin saha içindeki özelliklerine göz atmadan önce şunu söylemekte fayda var: NCAA’de efsaneleşen ve NBA’in en iyi şutörü olacağı söylenen Fredette, draft'ta iyi bir sıradan seçildi ama kariyeri tepetaklak gitti. Muazzam şut mekanizması ve yüksek isabet oranıyla lige büyük baskı altında girdi ve bu baskı, Fredette’nin kariyerini tepetaklak etti… NBA’de beş farklı takımın formasını giyen "Jimo Dashen" lakaplı guard, Çin Ligi’nde de oynadı ve sıradaki durağı Avrupa oldu. Fredette, kolej kariyerinde kendisine çizilen üç sayı setlerini başarılı bir şekilde sonlandırabilmesinin yanı sıra kreatif pozisyon hazırlama anlamında da iyi bir oyuncu. Özellikle Avrupa’daki düşük tempolu savunma anlayışı göz önüne alındığında o, kendi şutunu yaratarak EuroLeague’in en skorer isimleri arasında olabilir.





Kosta Koufos





NBA'deki son takımı: Sacramento Kings (2018-2019)



Yeni takımı: CSKA Moskova



Draft yılı: 2008 (23. sıra)



NBA'deki kariyer ortalamaları: 686 maç - 5,7 sayı/ 5,0 ribaund/ 0,5 asist



Yaş: 30



Pozisyon: Pivot



Kosta Koufos kariyerinin en doğru zamanında Avrupa’ya geldi diyebiliriz. Yavaş ayakları, şuttan yoksun olması, savunmadaki defolarının takıma zarar vermesi ve hücumdaki pas bağlantılarını sağlayamaması, Koufos’un NBA’de vadesini bir nevi doldurmuştu. Avrupa’daki pick&roll temelli boyalı alan hücumları, forvetlerden diplere indirilen toplar ve çoğu kısanın önemli pasörler olması tam da ona uygun. Zira Koufos’un NBA’e girdiği zamanlarda oyun biraz daha boyalı alandan oynanıyordu ve o dönemde gösterdiği performans değerliydi. 2019’un NBA’inde bu özellikler biraz fazla demode ancak EuroLeague için çok önemli. Özellikle CSKA Moskova’nın fizikli uzun arayışını göz önüne aldığımızda Koufos bu sorunu çözecek yeteneklere sahip.





Wesley Johnson





NBA'deki son takımı: Washington Wizards (2018-2019)



Yeni takımı: Panathinaikos



Draft yılı: 2011 (Dördüncü sıra)



NBA'deki kariyer ortalamaları: 609 maç - 7,0 sayı/ 3.2 ribaund/ 1.1 asist



Yaş: 32



Pozisyon: Kısa forvet



Tıpkı Koufos gibi Wesley Johnson da kariyerinin en doğru zamanında EuroLeague’e geldi. Ligdeki ilk yıllarında şut özelliğiyle öne çıkan ancak daha sonraki yıllarda oyununu atletizm üzerine inşa eden Johnson, NBA’in hızlı temposunda yavaş kalmaya başlamıştı. Ribaundlara yaptığı yardım ve savunmadaki konsantrasyonu iyi olsa da pas yeteneğinin seviye kaybetmesi ve hücumdaki silahlarının kısıtlanması, Johnson’ın NBA’deki kariyeri için sıkıntı yaratıyordu. Eğer karar verme mekanizmasını biraz daha iyi ayarlar ve atletizmini maç içine yaymayı başarabilirse EuroLeague'in önemli forvetlerinden birisi olabilir.







Wade Baldwin





NBA'deki son takımı: Portland Trail Blazers (2018-2019)



Yeni Takımı: Olimpiakos



Draft yılı: 2016 (17. sıra)



NBA'deki kariyer ortalamaları: 56 maç - 3,1 sayı/ 1,2 ribaund/ 1.4 asist



Yaş: 23



Pozisyon: Oyun kurucu



Wade Baldwin bu yaz arasının en ilginç transferlerinden. Draft edildiği dönemde "underrated" (esas değerinin altında görülen isim) olarak nitelendirilen Baldwin, beklenen sıçramayı bir türlü yapamadı. Saha içindeki hareketliliği ve hücumdaki doğru tercihleriyle öne çıksa da üç sayılık atışlarda problem yaşaması ve savunmadaki verimsiz performansı Baldwin’i bench’in son parçalarından birisi hâline getirdi. Henüz 23 yaşında olan ve kendi draftında ilk 20 arasından seçilen bir oyuncunun EuroLeague’e gelmesi ilginç bir durum. Eğer buradaki sertliğe, NBA’den ve kolej liglerinden farklı olan oyun felsefesine adapte olabilirse birkaç yıl içerisinde ligin en iyi oyun kurucularından birisi olabilir. Zira oyun içindeki bitmek bilmeyen enerjisi ve basketbol zekası buna müsait.





Alex Abrines





NBA'deki son takımı: Oklahoma City Thunder (2018-2019)



Yeni takımı: Barcelona



Draft yılı: 2013 (32. sıra)



NBA'deki kariyer ortalamaları: 174 maç - 5,3 sayı/ 1,4 ribaund/ 0,5 asist



Yaş: 25



Pozisyon: Şutör guard



Kariyerine Avrupa’da başlayan, daha sonra NBA’de şansını deneyen ve 2019 yazı itibarıyla yeniden Avrupa’ya dönen Alex Abrines, üç sezonluk NBA kariyerinde iyi bir bench oyuncusuydu. Abrines, üç sezonda da Oklahoma City Thunder forması giydi ve bench’ten geldiği dönemlerde takıma ekstra bir şut katkısı sağladı. Topla fazla oynamadan kendi bölgesini seçen ve spot-up (üç sayı için forvet bölgelerinden birinde beklemek) olarak tabir edilen üç sayılık atışlarda iyi bir performans gösterdi. %36,8’lik isabetli üç sayı ortalamasının yanı sıra savunmadaki enerjisi ve takımla olan uyumu, Abrines’i ideal bir bench parçası hâline getirdi. Bu yaz arasındaki diğer transferlerde olduğu gibi Abrines’in Avrupa’ya gelmesi biraz ilginç ancak bütün oyuncuların kafasında olan "basketbol oynama" düşüncesi ona da sirayet etmiş olmalı.





Shelvin Mack





NBA'deki son takımı: Charlotte Hornets (2018-2019)



Yeni takımı: AX Armani Milano



Draft yılı: 2011 (34. sıra)



NBA'deki kariyer ortalamaları: 456 maç - 6,6 sayı/ 2,0 ribaund/ 3.1 asist



Yaş: 30



Pozisyon: Oyun kurucu ve şutör guard



Shelvin Mack, hemen hemen her şeyi yapabilen ancak hiçbir şeyi tamamen yapamayan bir oyuncu. Yani hücumun ve savunmanın her bölümünde etkili olan ancak basit hataları fazla ve istikrarı düşük olan bir isim. NBA’de iyi bir oyun kurucu olmanın şartlarından birinin istikrar olduğu düşünüldüğünde, Mack’in Avrupa tercihini anlamak mümkün. Kariyeri boyunca vasat bir oyuncu olmadı ancak bench’in ana parçalarından birisi olmaktan da öteye gidemedi. Üç sayılık atışlarında başarılı, ayrıca iyi bir pick&roll yönetimi var. Kendi pozisyonundaki oyuncuları iyi savunabiliyor. Erken faul problemini giderebilir ve Avrupa temposuna ayak uydurabilirse kariyerinin en iyi anlarını Milano formasıyla yaşayabilir.







Kısa kısa diğerleri









Tyler Cavanaugh





NBA'deki son takımı: Utah Jazz (2018-2019)



Yeni takımı: Alba Berlin



Draft yılı: Seçilmedi



NBA'deki kariyer ortalamaları: 50 maç - 3,8 sayı/ 2,7 ribaund/ 0,6 asist



Yaş: 25



Pozisyon: Uzun forvet





Dairis Bertans





NBA'deki son takımı: New Orleans Pelicans (2018-2019)



Yeni takımı: AX Armani Milano



Draft yılıı: Seçilmedi



NBA'deki kariyer ortalamaları: 12 maç - 2,8 sayı/ 0,8 ribaund/ 0,8 asist



Yaş: 29



Pozisyon: Şutör Guard





Josh Huestis





NBA'deki son takımı: Oklahoma City Thunder (2017-2018)



Yeni takımı: Bayern Münih



Draft yılı: 2014 (29. sıra)



NBA'deki kariyer ortalamaları: 76 maç - 2,5 sayı/ 2,4 ribaund/ 0,3 asist



Yaş: 27



Pozisyon: Uzun forvet

