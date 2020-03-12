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Euroleague ve Eurocup askıya alındı

Euroleague yönetimi, Euroleague'de ve Eurocup'ta bugün oynanacak olan müsabakalar öncesinde iptal kararı aldı.

12.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:30
Euroleague ve Eurocup askıya alındı
Euroleague yönetimi, Euroleague'de ve Eurocup'ta bugün oynanacak olan müsabakalar öncesinde iptal kararı aldı. Müsabakalar ikinci bir duyuruya kadar oynanmayacak.

Dünyada yaşanan koronavirüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonları iptal edilirken basketbolda Euroleague ve Eurocup müsabakaları iptal edildi. Euroleague'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Spor

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