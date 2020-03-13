Euroleague ve Eurocup'ta maçlar 11 Nisan'a kadar ertelendi
THY Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, korona virüs salgınından dolayı Euroleague ve Eurocup'ın en az 11 Nisan'a kadar askıya alındığını açıkladı.
13.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:16
THY Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, korona virüs salgınından dolayı Euroleague ve Eurocup'ın en az 11 Nisan'a kadar askıya alındığını açıkladı.
THY Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, resmi internet sitesinden korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün tehlikeli olduğunun farkında olduklarını ve hem taraftarlara hem de sporculara bulaşmamasını istediklerini ifade eden Bertomeu, "Tüm Euroleague basketbol organizasyonları 11 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu tarihten sonra devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Euroleague yönetimi dün yaptığı açıklamayla da bu hafta oynanacak karşılaşmaları iptal ettiğini açıklamıştı. - İSTANBUL
THY Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, resmi internet sitesinden korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün tehlikeli olduğunun farkında olduklarını ve hem taraftarlara hem de sporculara bulaşmamasını istediklerini ifade eden Bertomeu, "Tüm Euroleague basketbol organizasyonları 11 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu tarihten sonra devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Euroleague yönetimi dün yaptığı açıklamayla da bu hafta oynanacak karşılaşmaları iptal ettiğini açıklamıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Spor
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