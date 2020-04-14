Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

EuroLeague yönetimi, 16 Nisan Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından organizasyonların geleceğine dair açıklamaların yapılacağı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

14.04.2020 21:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:31
EuroLeague yönetimi, 16 Nisan Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından organizasyonların geleceğine dair açıklamaların yapılacağı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

16 Nisan Perşembe günü TSİ 13.00'te video konferans üzerinden dijital ortamda yapılacak olan ve EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ile yönetiminin katılacağı basın toplantısına Avrupa'nın farklı ülkelerinden basın mensupları da katılım gösterecek. Toplantıda organizasyonun geleceğine dair önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Geleceğin yıldızı olarak görülüyordu, futbolu bırakıp mafya oldu Spor
Geleceğin yıldızı olarak görülüyordu, futbolu bırakıp mafya oldu
İngilizler peşinde! 6 milyon euroluk teklifle geliyorlar Spor
İngilizler peşinde! 6 milyon euroluk teklifle geliyorlar
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi Spor
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Spor
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Diego ve Chico’dan alkış alan hareket Spor
Diego ve Chico'dan alkış alan hareket
G.Saray’ın istediği Nazım Sangare’ye Antalyaspor’dan izin çıktı Spor
G.Saray'ın istediği Nazım Sangare'ye Antalyaspor'dan izin çıktı
Acun’dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey Spor
Acun'dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi Spor
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi
Haberler ›› Spor ››EuroLeague yönetimi, 16 Nisan Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:50: Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı - Spor 22:42: Bournemouth, ücretsiz izin kararından geri adım attı - Spor 22:32: Ronaldo ve Guardiola'nın Karşı Karşıya Geldiği Tek Maç - Spor 22:32: Arsenal Old Trafford'da Şampiyon Oluyor - Spor 22:04: Francisco Trincao, Barcelona forması giymek için sabırsızlanıyor - Spor 19:10: Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor - Spor 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber