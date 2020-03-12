Menü
Haberler ›› Spor ››EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm... - Spor

EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm...

EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi.

12.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:28
EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm...
EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi Spor
Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi Spor
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi Spor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Spor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı Spor
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı