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Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı

THY Euroleague'den yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle sezonun askıya alındığını açıkladı. Konuyla ilgili "İkinci bir duyuru yapana kadar sezonu askıya alıyoruz. Koronavirüs gelişmelerini yakından takip edeceğiz." açıklaması yapıldı. FIBA da, bünyesinde bulunan tüm turnuvaları ertelediğini duyurdu.

12.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:54
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle Turkish Airlines Euroleague ve 7Days Eurocup'ta oynanması planlanan karşılaşmaların yeni bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Euroleague yönetimi, COVID-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri, turnuvalarda mücadele eden takımlar için artan riskleri, Avrupa'daki hareket kısıtlamasını ve seyahat edememe durumunu yakından takip ediyor. Bu sebeplerden dolayı, organizasyonun düzenliliğini korumak imkansız hale geldi. Katılımcıların ve taraftarların güvenliğini korumak için Euroleague yönetimi, kulüplerle anlaşarak Turkish Airlines Euroleague, 7Days Eurocup ve Adidas Next Generation Turnuvası'nda oynanması planlanan karşılaşmaları yeni bir açıklamaya kadar durdurma kararı aldı."

EFES KAMPI İPTAL ETTİ

Euroleague yönetiminin koronavirüs salgınından dolayı Euroleague ve Eurocup karşılaşmalarının geçici olarak askıya alınması için görüşmeler yapıldığını açıklamasının ardından, Anadolu Efes cephesi de bu akşamki maç öncesinde kampı iptal etti ve basketbolcuları evlerine yolladı.

Efes, Euroleague'in 29. haftasında bu akşam saat 20.30'da İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecekti.

ERGİN ATAMAN: İNSAN SAĞLIĞI DAHA DEĞERLİ

Euroleague yönetimi, maçları askıya alma kararını görüştüğünü açıklamasının ardından konuya dair açıklamalar yapan Ergin Ataman, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Gerek Avrupa spor otoritelerinin, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vereceği her türlü kararı destekliyorum" dedi.

FIBA TURNUVALARI DA ASKIYA ALINDI

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

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Etiketler : Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Spor

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