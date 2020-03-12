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Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"

Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"

12.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:21
Euroleague yönetimi:
Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Spor

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