Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Euromonitor-Hızlı tüketim ürünlerinde Türkiye'de üretim yeterli

Euromonitor International'ın 1,500 online perakende kanalında yürüttüğü araştırması Covid-19 salgınından en çok etkilenen hızlı tüketim ürünlerinde Türkiye'de üretimin yeterli olduğunu ortaya koydu.

14.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:05
Euromonitor-Hızlı tüketim ürünlerinde Türkiye'de üretim yeterli

Euromonitor International'ın 1,500 online perakende kanalında yürüttüğü araştırması Covid-19 salgınından en çok etkilenen hızlı tüketim ürünlerinde Türkiye 'de üretimin yeterli olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın en büyük ekonomilerinde ve Avrupa'da 'Stok Dışı' denilen ürünlerin oranı çift haneli rakamlarda gezerken Türkiye, Çin'in ardından en düşük yüzdeye sahip ülke oldu.

Euromonitor International, içlerinde Türkiye'nin de olduğu 40 ülkede, 1,500 online perakende kanalında yürüttüğü araştırma ile koronavirüsten en çok etkilenen ürün gruplarını analiz ediyor.

Gıda, tüketici sağlığı ve hijyen, ev temizliği, kişisel bakım ve güzellik gibi farklı Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) sektörlerinde sunulan ürünlerdeki değişim günlük olarak izlenebiliyor.

Ülke bazında ürünlerin ulaşılabilirliği konusunda önemli veriler içeren araştırma kapsamında, 'Stok Dışı' yani stokta bulunmayan ürünlerin oranları da ölçüldü. Buna göre Türkiye, dünya genelinde Çin'in ardından stok dışı ürün yüzdesi en düşük ülke oldu. 1-7 Nisan 2020 tarihlerinde "stoklarımızda kalmadı" denilen ürünlerin oranı Türkiye'de yüzde 1.1 seviyelerindeyken Çin'de yüzde 0.6 dolayında gerçekleşti.

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, tüketicinin en çok ihtiyaç duyduğu gıda, temizlik, hijyen gibi ürünlere ulaşmada ilk günden itibaren ülkemizde sorun yaşanmadığını belirterek, "Bunu market ve üretici firma çalışanlarının cansiperane çalışmalarına borçluyuz" dedi ve ekledi:

"Koronavirüs nedeniyle ilk günlerde yaşanan talep patlamasına rağmen üreticiler gece gündüz çalışarak rafları boş bırakmadı.

"Dünyada bizden önce salgınla karşılaşan ülkelerde ise market raflarının boş kaldığını gördük. Zaten salgınla ilgili yeteri kadar endişe içinde olan halkımız, en azından marketlerde arayacağı ürünleri bulmakla ilgili bir endişeye girmedi.

"Yerli sanayicimiz, bu durumu bir 'topluma karşı sorumluluk' olarak görerek cansiperane şekilde çalışmalarına devam ettiler.

"Yaşadığımız bu zorlu günlerin, yerli sanayinin önemini bir kez daha ön plana çıkardığını düşünüyoruz.

"Daha önce de vurguladığımız gibi halkımız panik yapmamalı ve sadece ihtiyaçları kadar ürün almalı."


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Aksigorta 4 ilde sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Ekonomi
Aksigorta 4 ilde sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Fransa’ya koronavirüs darbesi! Ekonomi yüzde 8 daralacak Ekonomi
Fransa'ya koronavirüs darbesi! Ekonomi yüzde 8 daralacak
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs’a kadar durdurdu Ekonomi
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Ekonomi
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haberler ›› Ekonomi ››Euromonitor-Hızlı tüketim ürünlerinde Türkiye'de üretim yeterli - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:59: Sezonun son balıkları 15 liradan satılıyor - Ekonomi 13:58: Boyner, sosyal medyada evdeki yaşama eğlence katan içerikler paylaşıyor - Ekonomi 13:57: "AB 1.5 trilyon euro kurtarma fonunu finanse edebilir" - Ekonomi 13:57: Bafra Ovası'nda örtü altı karpuz fideleri toprakla buluşuyor - Ekonomi 13:54: Elektrik Üreticileri Derneğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon lira destek - Ekonomi 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 12:51: Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak - Ekonomi 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber