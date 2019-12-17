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Euromonitor küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3.0'e indirdi

Birleşik Krallık merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Euromonitor International, küresel iş aktivitesi büyümesindeki düşüşe paralel olarak 2019-2020 dönemi için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü dördüncü çeyrekte yıllık bazda 0.2 yüzde puan düşürerek yüzde 3.

17.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:49Euromonitor küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3.0'e indirdi

Birleşik Krallık merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Euromonitor International, küresel iş aktivitesi büyümesindeki düşüşe paralel olarak 2019-2020 dönemi için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü dördüncü çeyrekte yıllık bazda 0.2 yüzde puan düşürerek yüzde 3.0'e indirdi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öngörüsünü ise değiştirmedi.

Euromonitor International tarafından yayınlanan Küresel Ekonomik Büyüme Öngörüsü raporunda, dördüncü çeyrekte küresel iş aktivitesi ve bir yıllık büyüme beklentilerinin 2016 başından bu yana görülmeyen düzeylere indiği, buna paralel olarak 2019-2020 dönemine ilişkin küresel GSYH öngörüsünün geçen yılın aynı çeyreğine göre 0.2 yüzde puan düşüşle yüzde 3.0'e indirildiği belirtildi.

Raporda gelişmiş ülkelere yönelik ekonomik büyüme öngörüsü 2019-2021 döneminde yüzde 1.4-1.6 aralığına çekilirken, bu ülkeler arasında en büyük düşüşlerin Hindistan, Meksika ve Almanya'da görüldüğü vurgulandı.

Küresel ekonomideki mevcut yavaşlamanın ağırlıklı olarak ticaret ve imalat sektörlerini etkilediği belirtilen raporda, söz konusu yavaşlamanın henüz ılımlı seyrettiği, fakat küresel risk faktörlerinin 2019'un ortasından bu yana arttığına dikkat çekildi. Buna paralel olarak, Küresel Ekonomik Yavaşlama/Gerileme senaryosu ihtimali de 2019 ortasındaki yüzde 13 düzeyinden dördüncü çeyrekte yüzde 15'e çıkarıldı ve bu senaryonun, küresel hasıla büyümesini 2020'de sıfırın altına indirebileceği, 2020-2022 yıllarına yönelik küresel ekonomik büyüme öngörüsünü de 1 veya 2 yüzde puan düşürebileceği uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca, gelişmekte olan ülkeler kapsamında Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüleri de 2019 ve 2020 yılları için değişmedi.



Birleşik Krallık, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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