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Euronews Özel : IŞİD'in Avrupalı Çocukları 4

IŞİD'in Suriye'deki son kalesi Rakka'nın düşüşünün ardından binlerce aile buradaki tecrit kamplarına yerleştirildi. Euronews muhabiri Anelise Borges bu tecrit kamplarına girerek çocuklarla, aileleriyle, onların Avrupa'daki yakınlarıyla ve bölgedeki Kürt yetkililerle görüştü...

26.09.2019 13:15Euronews Özel : IŞİD'in Avrupalı Çocukları 4
Irak Şam İslam Devleti örgütünün (IŞİD) Suriye'deki son kalesi Rakka'nın düşüşünün ardından terör grubuyla bağlantılı kabul edilen binlerce aile buradaki tecrit kamplarına yerleştirildi. Bu aileler arasında Avrupa Birliği vatandaşı yüzlerce kişi bulunuyor ve bu kişilerin vatandaşı olduğu Avrupa ülkeleri güvenlik endişesi nedeniyle geri dönmelerine izin vermiyor.

Euronews bugüne kadar bilinen en acımasız terör gruplarından IŞİD'in kurbanları ve onların varisleri ile ilgili özel bir dosya hazırladı. Euronews muhabiri Anelise Borges bu tecrit kamplarına girerek çocuklarla, aileleriyle, onların Avrupa'daki yakınlarıyla ve bölgedeki Kürt yetkililerle görüştü.
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Euronews, Suriye, Avrupa, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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