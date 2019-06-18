18.06.2019 08:38
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Euronews Türkçe Twitter anketi: Yıldırım mı İmamoğlu mu? 16 Haziran akşamı kim daha başarılıydı?

Euronews Türkçe Twitter anketi: Yıldırım mı İmamoğlu mu? 16 Haziran akşamı kim daha başarılıydı?

Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım mı, Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu mu? İsmail Küçükkaya moderatörlüğündeki TV tartışma programında hangi taraf daha başarılıydı? Euronews Türkçe'nin Twitter anketine katılan 130 bine yakın kişi yanıtladı...

İstanbul'da 23 Haziran günü yenilenecek büyükşehir belediye başkanlığı seçimine bir hafta kala, canlı televizyon programında karşı karşıya gelen adayların performansı dün en fazla konuşulan konular arasındaydı. Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım mı yoksa Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu mu? Hangi taraf daha başarılıydı?

Euronews Türkçe bu soruya Twitter anketinde yanıt aradı. Ortak yayının bitiminden itibaren 24 saat katılıma açık kalan ankette toplam 129 bin 511 kullanıcı oy kullandı. İşte büyük ilgi toplayan anketin kesin sonuçları Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com
Binali Yıldırım, Twitter, Euronews, Dünya

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