Euronews Türkçe Twitter anketi: Yıldırım mı İmamoğlu mu? 16 Haziran akşamı kim daha başarılıydı?

İstanbul
'da 23 Haziran günü yenilenecek büyükşehir belediye başkanlığı seçimine bir hafta kala, canlı televizyon programında karşı karşıya gelen adayların performansı dün en fazla konuşulan konular arasındaydı. Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım
mı yoksa Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu
mu? Hangi taraf daha başarılıydı?Euronews
Türkçe bu soruya Twitter
anketinde yanıt aradı. Ortak yayının bitiminden itibaren 24 saat katılıma açık kalan ankette toplam 129 bin 511 kullanıcı oy kullandı. İşte büyük ilgi toplayan anketin kesin sonuçları
Açıklaması