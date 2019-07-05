Euronics'in yıllık toplantısı ilk kez Türkiye'de yapıldı

Euronics'in yıllık toplantısı ve yönetim kurulu seçimi ilk kez Türkiye 'de yapıldı. Toplantıda perakende sektörü ve gelecek trendler konuşuldu.

Teknoloji perakendecisi Teknosa'nın 2012 yılından beri üyesi olduğu elektronik satın alma grubu Euronics'in üye ve iş ortaklarıyla yıllık toplantısı ve yönetim kurulu seçimi ilk kez Türkiye'de yapıldı. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'ın ev sahipliğinde yapılan yıllık toplantıda 35 ülkeden 180 perakende lideri bir araya geldi.

Tüketicilere kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlayan 'omnichannel' stratejisi ve gelecek treneler konuşulduğu toplantıda Teknosa Genel Müdür Bülent Gürcan, Türkiye pazarının genç nüfusa ve teknolojiye hızlı adapte olması sebebiyle önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Gürcan, "Değişen tüketici eğilimlerine paralel olarak bu potansiyeli omnichannel (çoklu kanal) yapımızla yakalıyor; bu doğrultuda hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak hizmetler geliştiriyoruz" dedi.

TÜRKİYE EN DİNAMİK PAZARLARDAN BİRİ

Türkiye'de omnichannel stratejisi ile tüketicinin alışveriş yolculuğunun haritasını çıkardıklarını belirten Gürcan, ülkenin e-ticaretteki potansiyelini katılımcılarla paylaştı. Gürcan, "Geleneksel satışlar yani mağaza satışları piyasaya hakim. Batı Avrupa'da elektronik ürünlerdeki online satış payı yüzde 25 civarında. Türkiye'de ise bu oran hala yüzde 5. Bu tablo, online satışların potansiyelini, büyümeye katkısının artacağını gösteriyor. Ayrıca, online kanalın toplam hacimde payı küçük olmasına rağmen tüketicileri etkileme ve mağazalardaki satışları tetikleme konusunda halihazırda büyük bir gücü var" dedi.

TOPLANTI İLK KEZ TÜRKİYE'DE YAPILDI

Euronics International Başkanı Hans Carpels ise, "Geçtiğimiz dönem, Euronics için önemli tohumlar ektik. Üyelerimiz ve iş ortaklarımızla yepyeni iş birliklerine imza attık. Veri yönetimi ile birlikte diğer inovasyon önceliklerimize karar verdik. Yıllık toplantımızı ilk kez Türkiye'de yapmamız da çok anlamlı oldu. Türkiye pazarı, Euronics bölgeleri içinde en dinamik, inovasyonlara en hızlı adapte olan pazarlardan biri. Teknosa da dijital altyapısı, yaygın ağı ve geniş müşteri portföyü sayesinde teknoloji perakendeciliğinde yol haritamızı çizerken güçlü bir ortaklık sağlıyor. Özellikle omnichannel ile yarattığı deneyim, tüketicinin nabzını tutma kabiliyeti ve veri yönetimi konusundaki çalışmaları grubumuzun içindeki farklı ülkelere örnek oluyor" diye konuştu.

BÜLENT GÜRCAN BİR KEZ DAHA EURONİCS YÖNETİM KURULUNDA

Toplantılar esnasında 3 yılda bir yapılan yönetim kurulu seçimi de gerçekleştirildi. Seçimler sonucunda Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre ile birlikte Türkiye de yönetim kurulunda yer aldı ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan bir kez daha yönetim kurulu üyesi seçildi.