Haberler » Dünya » Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı - Haber

Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı

Avrupa Polis Ajansı Europol, IŞİD tarafından kullanıldığı belirlenen bazı inernet sunucularının kapatıldığını açıkladı. 25 Kasım Pazartesi yapılan açıklamada IŞİD materyallerinin ve propoganda içeriğinin internetin önemli bir bölümünden tamamen silindiği duyruldu.

25.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:54Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı
Ajansı Europol, IŞİD tarafından kullanıldığı belirlenen bazı inernet sunucularının kapatıldığını açıkladı. 25 Kasım Pazartesi yapılan açıklamada IŞİD materyallerinin ve propaganda içeriğinin internetin önemli bir bölümünden tamamen silindiği duyuruldu.

Belçika Savcılık Sözcüsü Eric van der Sypy Europol'ün Lahey'deki merkezinde yaptığı konuşmada "Şu aşamada IŞİD'in sanal varlığını yüzde 100 ortadan kaldırdık diyemiyorum ama bu darbeden sonra bellerini doğrultabilecekler mi göreceğiz" dedi.
Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
18:53 Rusya: Herkes "yabancı ajan" olabilir
18:53 Rusya'dan SDG'ye Suriye ordusuna katılma çağrısı
18:53 Sibirya'nın Gücü için geri sayım
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:39 Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı
18:39 İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
00:28 ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
25.11.2019 19:14:51