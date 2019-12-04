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Europol'den "para aklama" operasyonu: 228 tutuklama

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) ve Avrupa Birliği Yargısal İş Birliği Kurumu (Eurojust) koordinasyonunda 31 ülkede gerçekleşen kara para aklama ve para kuryelerine yönelik operasyonda 228 kişinin tutuklandığını, 3 bin 833 para kuryesinin...

04.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:04Europol'den
Birliği Teşkilatı (Europol), Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) ve Avrupa Birliği Yargısal İş Birliği Kurumu (Eurojust) koordinasyonunda 31 ülkede gerçekleşen kara para aklama ve para kuryelerine yönelik operasyonda 228 kişinin tutuklandığını, 3 bin 833 para kuryesinin tespit edildiğini açıkladı.
Europol'den yapılan yazılı açıklamada, para aklayan ve kuryeleri işe alan 386 kişiden 228'inin tutuklandığı belirtilerek toplamda 650 farklı banka üzerinden yapılan 1025 farklı işlem neticesinde 12,9 milyon avro "kara para"nın ele geçirildiği ifade edildi.
Şebeke üyelerinin sosyal medyadan tanışıp arkadaşlık kurduğu kişilere banka hesabı açtırarak para transferlerini bu kişiler üzerinden sağladığı tespit edildi.
Masum kişilerin "para aklama" suçuna alet olmasını engellemek isteyen Europol, bugünden itibaren sosyal medya üzerinden "#kuryeolma" etiketiyle farkındalık oluşturmaya çalışacak.
Europol, "para aklama" suçuyla mücadele amacıyla "Avrupa Para Kuryesi Operasyonu" (European Money Mule Action) adıyla daha önce de dört operasyon gerçekleştirmişti.

Avrupa Birliği, Avrupa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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