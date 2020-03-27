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Europol Direktörü, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı suçlara karşı uyardı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak bazı suçlarda artış olduğunu açıkladı.

27.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:04
Europol Direktörü, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı suçlara karşı uyardı Açıklaması
Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak bazı suçlarda artış olduğunu açıkladı.
Europol tarafından hazırlanan raporda, organize suç şebekelerinin siber suçlar, sahtecilik, hırsızlık ve dolandırıcılık faaliyetlerini artırdığı ortaya kondu.
Raporda, Avrupa'nın birçok ülkesinde kendisini sağlık çalışanı gibi tanıtan şebeke üyelerinin Kovid-19 testi yapma bahanesiyle girdikleri evlerde hırsızlık yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.
Raporda ayrıca siber saldırı sonucu Çekya Brno Üniversitesi Hastanesinin faaliyetlerinin geçici bir süre durdurulduğu da paylaşıldı.
Siber suçlara karşı "dikkatli olun" çağrısı
Rapor ile ilgili Europol'den yapılan açıklamada da dolandırıcıların özellikle koruma maskesi ve dezenfektan gibi ürünlerin piyasada zor bulunmasından faydalandığına dikkat çekildi.
Açıklamada, martın ilk haftasında dünya genelinde yapılan operasyonlarda, 34 bin cerrahi maske, çok sayıda antivirüs ilacı, sıtmaya karşı kullanılan klorokin maddesi ve sahte vitamin ilacının ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 salgınının oluşturduğu kriz ortamında piyasaya sürülen sahte ürünlerin, salgının daha da hızlı yayılmasına yol açtığı kaydedildi.
Birçok kişinin internet aracılığıyla evden çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, siber ortamda gerçekleştirlen dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
Europol Direktörü Catherine de Bolle de "Sağlık krizinin olduğu bir dönemde bu tür kriminal faaliyetler insan hayatını tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Avrupa, Polis, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Europol Direktörü, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı suçlara karşı uyardı Açıklaması - Haberler

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