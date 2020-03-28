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Europol: İnternette çocukları taciz eden zanlılar koronavirüs salgınından faydalanmaya çalışıyor

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) internet üzerinden çocukları taciz eden kişilerin koronavirüs salgınından faydalanmaya çalıştığını açıkladı.

28.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:00
Europol: İnternette çocukları taciz eden zanlılar koronavirüs salgınından faydalanmaya çalışıyor

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) internet üzerinden çocukları taciz eden kişilerin koronavirüs salgınından faydalanmaya çalıştığını açıkladı.

Europol'e göre internette çocukların istismar edildiği görüntülere erişmek isteyenlerin faaliyetleri artıyor.

Okulların kapanması ve ebeveynlerinin evden çalışması nedeniyle çocukların internette tek başına geçirebilecekleri süre artış gösterdi.

Europol, siber suçluların bu durumdan faydalanmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Teşkilata göre çocuk istismarcıları, çocukların evlerinde tek başına internette geçirdiği zamanın arttığının farkında.

Denetim şart

İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden siber güvenlik uzmanı Prof. Alan Woodward, "Evlerinde okula gitmeyen çok fazla çocuk var ve ebeveynleri çalışırken onlar internette vakit geçiriyor" diyor ve ekliyor:

"Riskleri anlayın: Bu insanlar bizim ilgimizin başka bir yerde olmasından istifade ediyorlar."

Londra'da çocuklara yönelik şiddet konusunda çalışan Çocuklara Zulmün Engellenmesi için Ulusal Topluluk (NSPCC) derneğinin çevrimiçi çocuk güvenliği birimi başkanı Andy Burrows da istismarcıların sokağa çıkma yasakları nedeniyle yalnız ve gergin hisseden çocukları hedef almaya çalışabileceğini söylüyor:

"Evde ebeveynlerin çocuklarına internette neler yaptıklarını düzenli olarak sorması her zamankinden daha önemli. Onları rahatsız eden her şeyi sizinle paylaşabileceklerini söyleyebilirsiniz."

Dolandırıcılık e-postaları

Europol diğer türden siber suçlara karşı da önlem aldı. Bunlar arasında "küresel sağlık endişelerinden kar etmeyi hedefleyen" ve koronavirüsle ilgili bilgiler içeren dolandırıcılık e-postaları da yer alıyor.

Prof. Woodward, dolandırıcıların her zamanki taktiklerini kullanırken bunu gündeme göre uyarladıklarını söylüyor ve ekliyor:

"Aynı psikolojiyi kullanıyorlar ama şu anda insanlar bazı konulara daha hassaslaşmış durumda.

"Ortadaki belirsizlik, korku ve şüphe de bunu artırıyor."





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Etiketler: Avrupa, Polis, Dünya

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