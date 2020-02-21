Euroshop2020'ye Gökçelik damgası

Almanya 'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen dünyanın en büyük perakende ekipmanları ve teknolojileri fuarı Euroshop2020, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. 60'dan fazla ülkeden, 2 bin 300 katılımcı ve yüzbinden fazla ziyaretçisi ile 5 gün süren fuarda bu yıl da standıyla yerini alan Gökçelik, ürünleri ile ilgi odağı oldu. Fuar boyunca yeni ürünlerini tanıtan Gökçelik özel stand tasarımı ile de ziyaretçi akınına uğradı.

ARAS: FUARA HEYECAN KATTIK

Hem Türkiye'den hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden müşterilerini fuara davet etiklerini hatırlatan Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, "En yeni ürünlerimizi ve sistemlerimizi görmeleri için özel hazırlıklar yaptık. Sektörün beğeneceğini düşündüğümüz yeniliklerimiz ile fuara renk ve heyecan kattık" dedi.

Euroshop'un sektörel anlamda dünyanın en önemli fuarı olduğunu dile getiren Yalçın Aras, "Hem bir pazar yeri, hem de adeta bir er meydanı. Tüm şirketler burada en son yeniliklerini görücüye çıkararak adeta bir gövde gösterisi yapıyorlar. Gökçelik olarak 1993'den beri katıldığımız bu fuarda bu yıl da tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak yıllardan beri olduğu gibi dünya genelindeki rakiplerimizle birlikte görücüye çıktık. En yeni ve inovatif ürünlerimiz ile perakende müşterilerini etkilemeye, yeni müşteriler kazanmaya ve yeni ihracat bağlantıları yakalamaya çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Fuarımızı ziyaret eden mevcut müşterilerimiz de, ilk kez tanıştıklarımız da ürünlerimize ve standımıza övgülerini iletti" diye konuştu.

Fuarların özellikle ihracat açısından önemli olduğunun altını çizen Aras, "İhracat hedeflerimiz doğrultusunda olumlu görüşmeler yaptık. Bu yılki fuar ile birlikte ihracat hinterlandımıza Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika'dan yeni ülkeler de eklemiş olduk. Çok verimli bir fuar oldu" dedi.