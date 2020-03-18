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Eurovision iptal edildi mi? Eurovision ne zaman yapılacak? Eurovision yarışma tarihleri nedir? Corona virüs Eurovision'u da etkiledi! Koronavirüs!

1956 yılından günümüze kadar istisnasız her yıl düzenlenen uluslararası şarkı yarışması Eurovision 64 yıl sonra ilk defa iptal oldu. Koronavirüs nedeniyle iptal edildiği açıklanan Eurovision şarkı yarışması ile ilgili gelişmeler neler detaylar haberimizde.

18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:00
Eurovision iptal edildi mi? Eurovision ne zaman yapılacak? Eurovision yarışma tarihleri nedir? Corona virüs Eurovision'u da etkiledi! Koronavirüs!

Avrupa Yayın Birliği tarafından 1956 yılından itibaren her sene istisnasız düzenlenen uluslararası şarkı yarışması Eurovision bu yıl Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenmesi planlanıyordu. 12 ve 16 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Eurovision corona virüs gerekçesi ile tarihinde ilk defa iptal edildi. Avrupa Yayın Birliği resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada üzülerek yarışmanın iptal edildiğini belirtti. Hollanda resmi makamları ve yayıncılar ile alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini fakat Avrupa'da yayılan corona virüs salgının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Eurovision 2020'yi iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

EUROVİSİON NE ZAMAN VE HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Önümüzdeki yıl tekrardan Hollanda Rotterdam şehrinin yarışmaya ev sahipliği yapması için görüştüklerini açıklayan Avrupa Yayın Birliği, Eurovision'un muhtemelen önümüzdeki sene yapılacağını duyurdu.

Etiketler : Hollanda, Avrupa, Gündem , Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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