Ev akarları ve bakteriler 60 derecede yok oluyor

EV AKARLARI VE BAKTERİLER 60 DERECEDE YOK OLUYOR

Gözle görülemeyen, sadece mikroskobik inceleme ile belirlenebilen canlılar olan ev akarları genellikle giysilerde ve ev içerisindeki tekstil ürünlerinde bulunuyor.

Sıcak ve nemli ortamları çok seven ve bu ortamlarda hızla çoğalan bu canlılar, alerjiden astıma, pek çok solunum yolu rahatsızlığına neden oluyor. Proteinden oluşan bu canlıları yok etmenin en etkili yolu ise, yüksek ısı uygulamak.

BAĞIMSIZ LABORATUVARLAR ONAYLADI

LG "Steam" teknolojisinin alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranda yok ettiği, Allergy UK ve Intertek gibi uluslararası saygın laboratuvarların yanı sıra, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığına akredite olan, bağımsız laboratuvar Ekoteks'ten de tasdik edildi.

20 Dakikada Kırışıksız, Yumuşatıcı Kullanmadan Yumuşacık Çamaşırlar, Bebeklere Özel Nazik Bakım

LG "Steam" teknolojisine sahip çamaşır makinelerinin bir başka avantajı da, "SteamRefresh" özelliği ile, deterjan kullanmadan, giysilerdeki kırışıklıkları ve kokuları sadece 20 dakika içerisinde gidermesi. "SteamSoftener" özelliği ise, doğal buhar kullanarak yumuşatıcıya gerek kalmadan giysileri ilk günkü yumuşaklığına kavuşturuyor. Yeni nesil LG çamaşır makineleri, bebek giysileri için de derinlemesine temizlik sağlıyor. Uygulanan yoğun buhar sayesinde, giysiler yıkamadan önce lekeler ve kirlerden arındırılıyor.

AKILLI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN AKILLI YIKAMA ÇÖZÜMLERİ

Bu da, yıkama esnasında kıyafetlerin uğradığı zararı yüzde 18 oranında azaltarak, olağan üstü temizlik sağlamanın yanı sıra, gardırop ömrünü uzatıyor.

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