Haberler » Teknoloji » Ev akarları ve bakteriler 60 derecede yok oluyor - Haberler

Ev akarları ve bakteriler 60 derecede yok oluyor

LG, "Steam" özelliği sayesinde, alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarlarını ve enfeksiyonlara neden olan bakterileri yüzde 99,9'a varan oranda yok ediyor.

23.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:56 Ev akarları ve bakteriler 60 derecede yok oluyor

EV AKARLARI VE BAKTERİLER 60 DERECEDE YOK OLUYOR

Gözle görülemeyen, sadece mikroskobik inceleme ile belirlenebilen canlılar olan ev akarları genellikle giysilerde ve ev içerisindeki tekstil ürünlerinde bulunuyor.

Sıcak ve nemli ortamları çok seven ve bu ortamlarda hızla çoğalan bu canlılar, alerjiden astıma, pek çok solunum yolu rahatsızlığına neden oluyor. Proteinden oluşan bu canlıları yok etmenin en etkili yolu ise, yüksek ısı uygulamak.

BAĞIMSIZ LABORATUVARLAR ONAYLADI

LG "Steam" teknolojisinin alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranda yok ettiği, Allergy UK ve Intertek gibi uluslararası saygın laboratuvarların yanı sıra, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığına akredite olan, bağımsız laboratuvar Ekoteks'ten de tasdik edildi.

20 Dakikada Kırışıksız, Yumuşatıcı Kullanmadan Yumuşacık Çamaşırlar, Bebeklere Özel Nazik Bakım

LG "Steam" teknolojisine sahip çamaşır makinelerinin bir başka avantajı da, "SteamRefresh" özelliği ile, deterjan kullanmadan, giysilerdeki kırışıklıkları ve kokuları sadece 20 dakika içerisinde gidermesi. "SteamSoftener" özelliği ise, doğal buhar kullanarak yumuşatıcıya gerek kalmadan giysileri ilk günkü yumuşaklığına kavuşturuyor. Yeni nesil LG çamaşır makineleri, bebek giysileri için de derinlemesine temizlik sağlıyor. Uygulanan yoğun buhar sayesinde, giysiler yıkamadan önce lekeler ve kirlerden arındırılıyor.

AKILLI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN AKILLI YIKAMA ÇÖZÜMLERİ

Bu da, yıkama esnasında kıyafetlerin uğradığı zararı yüzde 18 oranında azaltarak, olağan üstü temizlik sağlamanın yanı sıra, gardırop ömrünü uzatıyor.

İLANDIR


Kadın, Teknoloji, Güncel

Kaynak: Bültenler

Teknoloji

Son Dakika Haberleri

17:05   Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında - Haberler
17:05   Libya'da alıkonulan geminin Türk mürettebatı serbest bırakıldı - Haberler
17:02   İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Milletin menfaatleri neyse onun üzerinde duruyoruz" - Haberler
17:01   Lodos tekneleri batırdı - Haberler
16:56   Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı - Haberler
16:07   Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Haberler
15:36   Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Haberler
15:31   Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi - Haberler
15:30   Silikon implantlar hastalığı mı yol açıyor? - Haberler
15:23   Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü - Haberler
23.12.2019 17:09:38