Ev alana ve evlenene destek başlıyor

Ev alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen konut ve çeyiz hesabından ilk ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor. Devlet hem konut hem de çeyiz hesabına bu yıl yaklaşık 260 milyon lira destek sağladı. Evlenecek çiftlere destek amacıyla 9 bin liraya çıkarılan çeyiz hesabına katılımcı sayısı 20 bine ulaştı. Konut hesabına da 7 bin katılımcı başvurdu. 2020'de konut ve çeyiz hesabına benzer yeni modeller de yaşama geçirilecek. Harcama öncesi tasarrufun desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak vergisel teşvikler uygulanacak potansiyel alanlar belirlenecek. Bankalarla görüşülerek fizibilite çalışması yapılacak.

BORÇLANMA YERİNE BİRİKİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankalar Birliği'nin yürüttüğü çalışmayla vergi teşviki uygulanabilecek alanlar belirlenecek. Yeni düzenlemeyle üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek. Yeni dönemde dayanıklı tüketim, tatil harcamaları için açılan banka hesapları da desteklenecek.

7 BİN KATILIMCI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, konut hesabı kapsamında 3 yıllık tasarruf süresini yakın zamanda dolduran katılımcıların devlet katkısı başvurularının başladığını belirterek, yıl sonuna kadar ödemelerin başlayacağını söylemişti. Bakan Albayrak, "Bu kapsamda hâlihazırda sistemde yaklaşık 7 bin katılımcımız ve 110 milyon liralık birikmiş tasarruf bulunuyor" demişti.

6 AY İÇİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Bankaların açmış olduğu tasarruf hesapları arasında yer alan konut hesabı ilk kez ev sahibi olmak isteyen kişilerin 3 sene boyunca düzenli olarak para birikimi yapmaları durumunda devlet teşviki aldıkları bir sistem. Bu hesaptan yararlanmak isteyenlerin konutu aldıktan sonra 6 ay içinde bankaya başvurması gerekiyor. Devlet katkısından yararlanabilmek için satın alınan ev dışında Nisan 2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak başka konut almamış olmak gerekiyor. Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kayboluyor. Bir kişi yalnızca sadece bir tane konut hesabı açtırabiliyor. Konut hesabının yanı sıra evleneceklere de devlet katkısı sağlanıyor. Çeyiz hesabında da yine en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum yüzde 25'i devlet katkısı alınıyor. (Sabah)