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Ev aletleri takı gibi düğünlerde takılacak

Düğünlerdeki takı takma anlayışı değişiyor.

01.08.2019 11:55 Ev aletleri takı gibi düğünlerde takılacak
Düğünlerdeki takı takma anlayışı değişiyor. Artık, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerini takı olarak yeni evli çiftlere takılabilecek. Vestel, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve ev aletlerinin hediye edilmesini kolaylaştıran ilginç bir yeniliğe imza atıyor. Düğünlerde altın takma modasına yeni bir boyut kazandıran bu yenilikle marka, evlenecek çiftlerin ev kurmasını da kolaylaştıracak. Markanın seçili mağazalarında satılan TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü ve el blender seti olmak üzere toplam 7 farklı ürün grubundaki altın formundaki ürün takısı düğünde ya da sonrasında yeni evli çiftlere hediye olarak verilebiliyor. Takıların arkalarına işlenen kodlarla markanın mağazalarından ve internet adresinden ürünler kolaylıkla alınabiliyor. Takılar tıpkı bir hediye çeki gibi istenilen herhangi bir ürünün alımında kullanılabiliyor.
(İHA)

Vestel, TV, Güncel

Kaynak: İHA

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