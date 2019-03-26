Ev Almada İkinci El Avantajı!

Ev alım fiyatlarının da düştüğü 2019 ilk çeyreğinde tüketici ikinci el ev sahibi olmada avantaj yaşıyor. Sadece yeni değil, tüm evlerin alımında kendi geliştirdiği tasarrufa dayalı finansal yöntemlerle faizsiz ev satın almayı sağlayan Birevim, herkesin ev sahibi olabileceğinin anahtarını ikinci el ev satın alma şansıyla daha mümkün kılıyor.

Birçok yatırımcıya göre ev almanın en doğru zamanı olarak gösterilen 2019 yılında, İnşaat Maliyet Endeksi'nin artmasından dolayı, ikinci el evlerin daha avantajlı yatırım olduğu yönünde yorumlanıyor. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi "Artık tüm sektörler, bilinçli tüketicinin bireysel ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş çözümler üretiyor. Tüm dünyada önemli bir satış aracı haline gelen kişiselleştirme kabiliyeti, Birevim içerisinde de başarıyla uygulanıyor. Müşterimizi zorunlu bir kooperatif ya da belirli bölgelerdeki inşaatlardan ev almaya zorlamayan, aksine tamamen istedikleri yerde, istedikleri tip ve yine istedikleri faizsiz ödeme planlarıyla ev alma imkanı sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında, belirleyeceği istediği evi, bizlerin deneyimli ekspertiziardından doğru ve faizsiz ödeme paketimizle sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz." diyerek inşaat sektöründe maliyetlerin artmasına rağmen mevcut hazır sıfır ve ikinci el ev satın alma yolunda Birevim'in sektöre hareket getirdiğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler