Ev anahtarıyla otomobil çalan hırsızlık zanlıları yakalandı

Başkentte ev kapısı anahtarı kullanarak 10 otomobili çaldıkları iddia edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı. Ankara
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte 10 günde 10 otomobilin çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çeşitli ilçelerdeki otomobil hırsızlıklarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geniş çaplı çalışma yapan ekipler, suça karıştıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Otomobilleri ev anahtarıyla çalmışlar
Şüphelilerin, otomobilleri kontak anahtarı olmadan, ev kapısı anahtarı ve törpü kullanarak çaldıkları belirlendi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, E.D, H.Ö, A.K. ve F.Ö. cezaevine gönderildi.