Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ev aramasında kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Ev aramasında kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerdi.

17.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:59
Ev aramasında kaçak sigara ele geçirildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerdi.

Polis ekiplerinin kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir evde yapılan aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ev sahibi H.S. isimli şahıs gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Haberler
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı