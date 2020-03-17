Ev aramasında kaçak sigara ele geçirildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerdi.
17.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:59
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerdi.
Polis ekiplerinin kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir evde yapılan aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ev sahibi H.S. isimli şahıs gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Polis ekiplerinin kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir evde yapılan aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ev sahibi H.S. isimli şahıs gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa
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