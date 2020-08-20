Ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ev arkadaşları arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan A.C. (24) ile ev arkadaşı Azerbaycan uyruklu Y.K. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C. ile Y.K. bıçakla birbirlerini yaraladı.

Dışarı çıkarak yardım isteyen A.C'yi gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı A.C. ile Y.K'yi hastaneye kaldırdı.