Ev Değil Cephanelik

Adana
'da polisin bir eve yaptığı baskında 33 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 325 adet mermi ele geçirildi. Ev sahibi tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde silah kaçakçılığı yapıldığını belirleyerek, adrese operasyon düzenledi. Polis
ekiplerinin yaptığı aramalarda, 6'sı kuru sıkı olmak üzere 33 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait olduğu belirlenen çeşitli çaplarda 3 bin 325 mermi, 85 şarjör, çok sayıda silah yayı ve yedek parçası ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalarla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, soruşturma kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
(İHA)
Başsavcı,Adana
09 Aralık 2018 Pazar 09:51