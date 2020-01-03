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Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi

Bursa'da, komşuların ihbarı üzerine yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği bir eve baskın yapan polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evin bir odasında çok sayıda parçalanmış şekilde şarjlı bisiklet ve motosiklet bulunduğu görüldü. Yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:25

'da ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis ekipleri, çok sayıda parçalanmış şarjlı bisiklet, motosiklet ve malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.

EVDE YABANCI UYRUKLU KİŞİLER KALIYORDU

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Evren Sokakta bulunan 3. katlı bir apartmandan gürültü gelmesi üzerine, mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese giderek yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı eve baskın yaptı.

EKİPLER GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Eve giren ekipler, gördükleri karşısında şoke oldu. Odanın içerisinde parçalanmış vaziyette çok sayıda bisiklet, motosiklet ve şarjlı bisikletle ait malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili Yusuf D. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

MAHALLELİ DE ŞAKINA DÖNDÜ

Cumhuriyet savcısından alınan izinle evde olay yeri inceleme ekipleri tarafından malzemeler tek tek kontrol edilerek kayıt altına alındı. İnceleme sonrası evde bulunan malzemeler olay yerine gelen çekiciye yüklenerek karakola götürüldü. Mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Gözaltında olan şahıs adliyeye sevk edildi. Yusuf D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
ĞERZİ: dingonun ahırı gibi herkesin elini kolunu sallayarak girdiği bir ülke olduk bunlar daha iyi günler
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