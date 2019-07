"Yemediğimizi yedirmiyoruz" sloganı ile yola çıkan Yankı Yemek&Catering, sektörün farklı kulvarı olan EDT (Ev Dışı Tüketim Ürünlerinin) üretim ve satışında da iddiasını ortaya koyuyor. Catering sektöründe başarılı bir ivme ile yol alan firma, son yıllarda yıldızı parlayan EDT Ürünleri Sektörüneyatırım yaparak,bu alanda damüşterilerine hak ettikleri kaliteli hizmeti vermeye başladı.Yüksek kalite ve güvenilirliği çeyrek asrı geçen aile mesleği ile birleştiren Yankı Yemek &Catering kurucu ortaklarından Coşkun Dönmez, Çalı Sanayi Bölgesi'nde 2 dönümlük kapalı alandaki tesislerinde, günde ortalama 12 bin, yılda 3,5 milyon kişiye yemek ürettiklerini ve tesislerinin günlük 15 bin kişiye yemek üretecek büyüklükte olduğunu söyledi. Coşkun Dönmez, başta otel ve restoranlar olmak üzere her türlü iş yerinin temizlik, gıda ve sarf malzemeleri tedariğinin sağlandığı EDT Ürünleri Sektörünün, son yıllarda Türkiye 'de ciddi bir ivme kazandığını belirterek bu sektöre yatırım yapmaya karar verdiklerini ifade etti.2018 yılında EDT ürünleri imalatı için mevcut tesislerinde 6 milyon lira yatırım yaptıklarını ve tesislerini daha da modernize ettiklerini de vurgulayan Coşkun Dönmez, böylece EDT Ürünleri Sektörü için iddialı bir çıkış yakaladıklarını belirtti.Coşkun Dönmez, "Ana kuralları olan temiz, titiz üretimve standart ürün kalitesini gerçekleştirip, zamanında dağıtım anlayışımızı ile EDT sektöründe Türkiye nin her noktasına hizmet veriyoruz"dedi.Coşkun Dönmez,evin dışında her tür tüketimin gerçekleştiği otel, restoran, cafefastfood, pastane, hastane, okul, ofis, sanayi kuruluşları, askeri birlikler ve kamu kuruluşlarının; gıda, içecek, temizlik ve sarf malzemeleri ihtiyacını karşılayan EDT Ürünleri Sektöründe gıda imalatı ve satışı ağırlıklı hizmet verdiklerini ifade etti. Coşkun Dönmez, "Endüstriyel kullanımda büyük kolaylık sağlayan ve tercih edilen kullanıma hazır çorbalar, domates harçları, turşu, salata bileşenleri, pizza sosları, muhtelif mezeler, zeytinyağlıları, kısacası gıda işi yapan ve ana faaliyet alanları dışındaki yardımcı gıda ürünleri yapmak istemeyen firmalara çözüm ortağı oluyoruz" diye konuştu.Hijyenin mutfakta başlayıp mutfakta bitmediğini, yemek tüketilene kadar tüm aşamalarda titiz olunması gerektiğini söyleyen Coşkun Dönmez, güzel bir yemek için lezzet ve görüntününtek başına yeterli olmadığını,aynı zamanda hijyenik ortamda üretilip dağıtılması ve sağlıklıolması gerektiğine de vurgu yaptı. Dönmez, "Bu şartlar Ev Dışı Tüketim Ürünleri içinde geçerlidir" dedi. Hazır yemek sektörüne adım attıklarında "Önce insan" sloganını seçtiklerine de vurgu yapan Coşkun Dönmez, "İnsanı ilk sıraya aldığımızda gerisi kendiliğinden geldi. Çeyrek asırdır, kendi yemediğimiz yemeği kimseye yedirmedik. Bu sayede, sektörde kalıcı başarı elde ettik. Firmamız için 'yemediğimizi yedirmiyoruz'sloganını benimsedik" dedi.Yemek servisi yaptıkları iş yerlerinde çalışanlarla sürekli irtibat halinde olduklarını da belirten Coşkun Dönmez, müşteri temsilcilerinin belirli aralıklarla yemek verdikleri iş yerlerini ziyaret ederek, burada firma çalışanları ile yemek yediklerini ve anketler yaptıklarını da söyledi. Anketlere verilen cevaplarda çalışanların yemeklerde lezzet ve görüntüye çok önem verdiğinin ortaya çıktığına vurgu yapan Coşkun Dönmez, "Yemek sektöründe 28 yıllık tecrübemiz var. Üretiminin ve dağıtımının her aşamasında titiz davranıp asla kaliteden taviz vermiyoruz. Bu anlayışımızı ev dışı tüketim ürünleri alanında sürdürüyoruz" dedi. - BURSA