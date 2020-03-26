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Ev ev dolaşan polis, korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Ev ev dolaşan polis, korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı İstanbul polisi, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirleri kötü niyetle kullanmak isteyen kişilere karşı ev ev dolaşarak vatandaşları uyardı.

26.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:43
Ev ev dolaşan polis, korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
İSTANBUL - İstanbul polisi, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirleri kötü niyetle kullanmak isteyen kişilere karşı ev ev dolaşarak vatandaşları uyardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde ev ev dolaşıp vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşların mağdur olmalarını engellemek, ülke genelinde yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirleri kötü niyetli olarak kullanmak isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele eden polis, vatandaşlara gerek telefon dolandırıcılığına karşı gerekse evlere giderek bu hassasiyetten faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkat etmelerini tavsiye etti. Haneleri ziyaret ederek insanlara yeni tip korona virüse karşı 14 kuralını hatırlatan emniyet ekipleri, yapılan kontrol ve işlemlerin ilgili bakanlık tarafından yürütüldüğünü vatandaşlara aktardı. Kapıya gelenlerin mutlaka tanıtıcı resmi kimlik kartı sorulması gerektiğini hatırlatan polis, bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden hemen 155 Polis İmdat Hattını aramalarını ve en yakın Polis Merkezi Amirliğine müracaat etmelerini tavsiye etti. Dolandırıcılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan polis, söz konusu kişilerin aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapabileceği uyarısında da bulundu. Apartmanlardaki posta kutularına uyarıcı nitelikte broşürler de bırakıldı.
Vatandaşların teşekkür ettiği polislerin, broşür dağıtımı sırasında yüzlerinde maske ve ellerinde koruyucu eldiven dikkat çekti.
Polisin, vatandaşları bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ev ev dolaşan polis, korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Genel

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Ev ev dolaşan polis, korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

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