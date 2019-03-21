Ev Ev Gezip Şifa Dağıtıyorlar

Şemdinli
Devlet Hastanesinin evde sağlık birimi, çeşitli hastalıklar ve yaşlılık nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan kişileri evlerinde ziyaret ederek gerekli tedavileri uyguluyor.
Ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen obezite, alzheimer ve çeşitli kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.
Yaşlılara gerekli tedaviyi uygulayan ekipler, hasta yakınlarına da sağlık konusunda bilgilendirmede bulunuyor.
Evde sağlık birimi sorumlu doktoru Mahmut Turun, yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri hastalara zaman zaman hediyeler de götürdüklerini söyledi.
İlçede kışın çok zorlu geçtiğini anlatan Turun, "Bazen yollar kapandı, yolda kaldığımız oldu. Ama şimdiye kadar ihtiyacı olan her hastaya ulaşmaya çalıştık. Gittiğimiz her hasta, yakınları, bizleri çok güzel karşılıyorlar." dedi.
Hasta yakını Rıdvan Akın ise ekiplerin iki haftada bir hasta babasını ziyaret ettiğini anlatarak, bu hizmetten çok memnun olduklarını ifade etti.
Şemdinli, Kültür Sanat
Kaynak: AA