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Ev fiyatına tespih: Mardinli ustanın tespihi için 300 bin TL teklif etti

Mardinli ustanın yaptığı kehribar tespihi 300 bin TL fiyatıyla dikkat çekerken, 19 yıl önce yapılan tespihe Dubai'den alıcı çıktı.

12.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:38
Ev fiyatına tespih: Mardinli ustanın tespihi için 300 bin TL teklif etti
Mardinli ustanın yaptığı kehribar tespihi 300 bin TL fiyatıyla dikkat çekerken, 19 yıl önce yapılan tespihe Dubai 'den alıcı çıktı. Tespihi yapan Kemal Bozkurt ise gözü gibi baktığı tespih ile ilgili, "Dubaili iş adamı ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. 300 bin TL'ye satmayı planlıyoruz" dedi. 'Osmanlı Kehribarı' adı verilen tespih fiyatının bu kadar yüksek olma sebebinin ise, Osmanlı döneminden kalma parçalar kullanılarak haftalar süren yapım aşaması olduğu belirtildi.

Mardinli Kemal Bozkurt'un kurduğu Osmanlı Tesbihçilik tarafından imal edilen kehribar tespih 300 bin liraya satışa çıkartıldı. Türkiye'nin en önemli tespih ustalarından olan Kemal Bozkurt tarafından 19 yıl önce yapılan özel tespih görenlerin de dikkatini çekiyor. Fiyatının bu kadar yüksek olma sebebi de, Osmanlı döneminden kalma parçalar kullanılarak haftalar süren yapım aşaması olduğu belirtiliyor. Osmanlı tasarımlarından ve parçalarından yararlanılarak imal edilen tespih özel bir kutuda yıllarca saklandı ve şimdi ise satışa çıkarıldı.

DUBAİ'DEN ALICI ÇIKTI

Osmanlı döneminden kalma parçaların gram olarak satıldığını ve fiyatlarının da pahalı olduğunu dile getiren tespih ustası ve Osmanlı Tesbihçiliğin kurucusu Kemal Bozkurt tarafından haftalar süren çalışmalarla tamamlanan kehribar tespihe Dubai'den alıcı çıktı. 'Osmanlı Kehribarı' adı verilen tespih için yurt içi ve yurt dışından teklifler gelirken Kemal Bozkurt ise tespihe gözü gibi bakıyor.

19 YIL ÖNCE YAPILDI

19 yıl önce yaptığı tespih ile ilgili Kemal Bozkurt "Yaptığım bu tespihi tarihi eser olarak nitelendiriyorum.Bu tespih benim için normal bir tespih değil. Haftalarca uğraştım ve 19 yıl boyunca yüzlerce kişinin istemesine rağmen satmadım. Ama şimdi satmaya karar verdim. Dubai'den bir teklif aldık ve görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. 300 bin TL'ye satmayı planlıyoruz. Gelen teklife olumlu cevap vermeyi düşünüyorum. Biz özellikle yurt içine ve Ortadoğu ülkelerine el emeği tespihlerin üretim ve satış yapmamızla biliniyoruz" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Kemal Bozkurt, Dubai, Güncel

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