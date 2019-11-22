Haberler » Spor » Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı - Spor

Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı

Zonguldak'ta ev hanımı Nebiye Çakmak, eşinden ilham alarak, İstanbul'da düzenlenen Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursuna katıldı.

22.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:22Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı
'ta ev hanımı Nebiye Çakmak, eşinden ilham alarak, 'da düzenlenen Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursuna katıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından 11-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursu başladı. Kursa farklı illerden 16'ya yakın antrenör katıldı. Zonguldak'tan ise bilardo salonu işletmeciliği yapan Musa Çakmak'ın eşi Nebiye Çakmak katıldı. Zonguldak'ta ilk kez bir kadının bilardo antrenör yetiştirme eğitim kursuna katılması kadınlara örnek oldu. Öte yandan Çakmak'ın eşi gibi iyi bir bilardocu olduğu ve eşinin destekleriyle kursu katıldığı öğrenildi. Ardından kursun sona ermesinin ardından kursiyerler antrenörlük belgesine sahip olacaklar. - ZONGULDAK

Zonguldak, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:30 Minikler 1'inci Lig'de Kahramanmaraş Göksun Gem şampiyon oldu
20:30 Beşiktaş kafilesi, Konya'ya geldi
20:27 GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler yarışmasının oylaması yapıldı
20:23 Avrupa Şampiyonu takıma Karaman'da coşkulu karşılama
20:13 Londra’nın koleksiyoncusu geri döndü
19:45 Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!
19:30 Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında! Canlı anlatım
19:22 Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek
18:19 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı
17:50 WWE güreşçisi Saraya-Jade Bevis'ten yürek hoplatan pozlar!
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:32:46