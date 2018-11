25 Kasım 2018 Pazar 09:30



Ev hanımları tiyatro oyunuyla kadına şiddete dikkat çekti Gaziosmanpaşa Belediyesinden 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliğiTiyatro kursiyeri ev hanımlarından 'Gölgeden Surete Kadınlar' oyunuİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da kadına şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için ev hanımları tarafından sahnelenen "Gölgeden Surete Kadınlar" isimli tiyatro oyununu izleyicilerle buluşturdu. Ev hanımları sergiledikleri performansla usta oyunculara taş çıkardı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi drama sınıfı öğrencileri kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için "Gölgeden Surete Kadınlar" adlı tiyatro oyununu sergiledi. Hazırlanan oyun, kadına yönelik şiddeti her boyutuyla gözler önüne sererken Gaziosmanpaşalı ev hanımları, tiyatro sahnesinden tüm Türkiye 'ye 'Kadına Şiddete Hayır' mesajı verdi."Kadınlar toplumun mihenk taşları" Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Program kapsamında her türlü şiddeti kınadıklarını ifade eden Başkan Usta, "Bir kere her şeyden önce şiddeti kınıyoruz. Kadına değil insana olmasını kınıyoruz. Kadına şiddeti özellikle defalarca kınıyoruz. Çünkü kadınlar toplumun mihenk taşları. Bizim hayatımızı şekillendiren, yönlendiren en önemli varlıklarımız. Bugün de dünya kadınlarına şiddete yönelik bir eylem programı kapsamında, farkındalık oluşturmak kapsamında kendi kültür merkezimizde eğitim gören kursiyerlerimiz tiyatrolarını sergilediler. Burada amaç kadına şiddete karşı direnişi, dayanışmayı anlatmaktı. En azından şiddetsiz bir topluma dikkat çekmekti. Biz de tüm kadınlarımızın bu anlamda şiddete maruz kalmamalarını, şiddetsiz bir toplumda şiddetsiz bir hayat yaşamalarını diliyoruz. Her türlü şiddeti de kınıyoruz. Şiddete karşı dayanışma ve direniş çerçevesinde de toplum olarak birlikte olmamız gerektiğini ifade ediyoruz" dedi."Gölgede kalanları surete büründürüp aks ettirmeye çalıştık"Gaziosmanpaşa Belediyesi Tiyatro-Drama Eğitmeni Dilek Aslan , "Kadınların günlük hayatta karşılaştıkları sıkıntıları, biraz geçmişten, biraz bu günden alıp harmanlayarak anlatmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Kadının uğradığı şiddeti, kadının yok sayılması, kadının sindirilmeye çalışılması zaman zaman, kadının seslerinin kesilmeye çalışılması ama buna rağmen kadınların her koşulda seslerini çıkarmaya, susmamaya karar vermeleri ve 'biz varız' demeleri, gölgede kalanları surete büründürüp burada aks ettirmeye çalıştık" diye konuştu."Kadınlar çocuklarını yetiştirirken sevgiyle büyütmeleri gerekiyor"Tiyatro gösterilerini izlemeye gelen Mevlüde Yüztaş ise "Kadına şiddet uygulayanları kadınlar yetiştiriyorlar, kadınlar büyütüyorlar. Kadınlar çocuklarını, oğullarını yetiştirirken çok farklı yetiştirmeli. Sevgiyle büyütmeleri ve sevgiyi öğretmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.