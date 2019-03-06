Ev Hanımlarına Bağımlılık Konferansına Katılım Çağrısı

Kaynak: AA

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, çocukların teknoloji bağımlılığından kurtarılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri konferansa ev hanımlarını davet etti.Üçgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral tarafından "Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı" konferansı verileceğini belirtti.Kent Konseyinin organize ettiği konferansın hedef kitlesinin çocuklarla daha çok vakit geçiren anneler olduğunu vurgulayan Üçgül, tüm hanımları bu konferansa davet ettiklerini vurguladı.Kültürel faaliyetlere katkı yapmak için çeşitli etkinikler düzenlediklerini aktaran Üçgül, şunları kaydetti:"7 martta Kent Konseyi Çocuk ve Genç Çalışma Grubumuzun organize ettiği bir konferans planladık. Çağın hastalığı olarak bilinen teknolojik bağımlılık konusunda Kırşehir'de konferans verilecek. Çok önemli görüyoruz. Bağımlılık sadece uyuşturucu ile olmuyor. Teknolojik bağımlılık da bir nevi bağımlılık. Çocukları ölüme götüren oyunlar var. Onların bir an önce bunlardan kurtulması için aileleri aydınlatmak lazım. Hedef kitlemiz ev hanımları. Özellikle çocukların bu teknolojik bağımlılıklarının önüne geçmek için ev hanımlarını bilinçlendirmemiz lazım. Çocukları evde tutamıyorsak bir an önce oyun alanları oluşturmamız lazım. Bütün ev hanımlarını bu konferansa davet ediyorum."