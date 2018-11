26 Kasım 2018 Pazartesi 15:32



Ev hanımlarına yeni kapısı...KOSGEB destekleriyle yöresel ürünler satış ve üretim noktasında yüzlerce ev hanımı istihdam edilecekHem yöresel hem de organik ürünler yer alacakAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar 'ın Erkmen beldesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı destekleri ile yapımı devam eden yöresel ürünler satış ve üretim noktasında yüzlerce ev hanımı istihdam edilecek. Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde Erkmen Belediyesi tarafından yapımı devam eden yöresel ürünler satış ve pazarlama noktasında KOSGEB destekleriyle ev hanımları yöresel ürünlerin yanında organik yiyecekleri pazarlama imkanı bulacak.Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş , hanımların üretime katılabilmesi için, kasabada üretilen ürünleri değerlendirmek, hanımları iş gücüne katmak için böyle bir işletmeyi hayata geçirmeyi düşündüklerini dile getirdi. Kuş, "Genelde her yerde, et, tavuk, balık türü lokantalar var, ama bizim yöresel yiyeceklerimizi satılan bir yer yok. Birincisi o ihtiyacı gidermek, gelenek ve göreneklerimizi, geçmişten gelen yiyeceklerimizi nesillere aktarmak, birde organik olarak hiçbir kimyasal kullanılmadığı, eski tür evlerde üretilen ürünlerin satışı, pazarlanması, bayanların aile ekonomisine katkı sağlaması artı el sanatlarını da geliştirerek aynı zamanda ürettikleri el sanatları ürünleri de halka sunulması için böyle bir girişimde bulunduk. KOSGEB müdürümüz de bu konuda her türlü desteği veriyor. Kendisinden son derece memnunuz, sonsuz teşekkür ederiz" dedi.Başkan Kuş, 40 bayan ile bu işe başlayacaklarını aktararak "Sadece burada yaklaşık 20 kişinin çalışacağını hesaplıyoruz. Üretim merkezinde de 20 kişi olmak üzere en az 40 kişiyle bu işe başlayacağımızı ümit ediyoruz. Ama zaman içerisinde bu gelişecek. Bunun yanında kendi evlerinde ürettikleri ürünler bu hesaba dahil değil. Mesela çok güzel resimler yapılıyor, iğne oyaları yapılıyor, başörtüsü, yazma, kolye gibi ürünler üretilmiyor. Onları evlerinde üretecekler, gelip burada satılacak o parada onun kendilerine verilecek. Sadece yüzde 5, yüzde 10 gibi komisyon alınacak işletme gideri olarak. Dolayısıyla sadece 40 kişi değil belki 100-150 kişiye hitap edecek bir konum olacak burada üretim açısından. Açılışını inşallah yılbaşında yetiştirmek için gayret içerisinde olacağız" diye konuştu.KOSGEB İl Müdürü Cemil Bahçe de girişimci kadınların yanında olduklarını dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Başkanımıza teşekkür ederiz. Gerçekten Erkmen için çok mükemmel bir tesis olmuş. Hem hanım kardeşlerimizin, girişimci olarak kendi yöresel ürünlerini, hem imalatçı sıfatıyla imal etmeleri ve birde bu binada gerek el sanatları, gerek yöresel gıda dediğimiz; bükmesiydi, böreğiydi, çöreğiydi gibi bu tür ihtiyaçların karşılanacağı bir tesis olması ve özellikle rahat bir otoparkı da var. Afyon-İzmir Karayolunda olması bir cazibe merkezi konumuna getirdiğini düşünüyorum. Girişimci ayağı olan Erkmen'deki hanım kardeşlerimize gerek el sanatlarıyla uğraşanlara, gerek gıdayla uğraşan kardeşlerimize KOSGEB olarak girişimcilik desteklerinden yararlandıracağız. Burası da onların ürünlerini satış noktası olacak. Onun için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Girişimcilerimizin, hanım kardeşlerimizin her zaman için KOSGEB yanlarında. Biz onlar için varız. Elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz."