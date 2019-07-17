17.07.2019 16:44
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Ev hapsi tedbiri uygulanan FETÖ sanığına 9 yıl hapis

Ev hapsi tedbiri uygulanan FETÖ sanığına 9 yıl hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanan ev kadını Gamze E. (35), tutuksuz yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanan ev kadını Gamze E. (35), tutuksuz yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir'de gözaltına alınan Gamze E., mahkemece, yeni doğan bebeği olduğu gerekçesiyle ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Gamze E., karar duruşmasına, Nevşehir Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Gamze E., savunmasında, kaçma düşüncesinin olmadığını, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u da kullanmadığını söyleyerek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Gamze E.'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezası verirken, karar kesinleşinceye kadar yurt dışı çıkış yasağı şartıyla ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi.


Kaynak: DHA
Nevşehir, Kayseri, Güncel

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