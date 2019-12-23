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Ev hapsindeki kedicik, cezaevinden fotoğraflarını paylaştı

Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada ev hapsi cezası alan kediciklerden Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabından cezaevinde çektirdiği fotoğrafları paylaşıyor.

23.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:42

Haberler.com/ ÖZEL Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 51. duruşmasında hakkında ev hapsi kararı verilen kediciklerden Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabından cezaevinden fotoğraflarını paylaştı.

NEREDE KALACAKLARI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetmişti. Tahliye edilen 91 sanık hakkında mahkeme yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilmesine karar vermişti. Tahliye edilenlerin ise nerelerde kalacakları merak konusu olmuştu.

KEDİCİK YASEMİN SAHALARA HIZLI DÖNDÜ

Tahliye kararı sonrası tüm gözlerin çevrildiği kediciklerler Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Paylaşımlarında Adnan Oktar'a övgüler dizen Kiriş, cezaevinden fotoğraflarını da paylaştı.

KALDIKLARI VİLLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adli kontrolle cezaevinden çıkan kediciklerin Kartal'da lüks bir villada topluca kaldıkları iddia edildi. Villanın bahçe duvarlarının adeta kale gibi sarılıp kapatıldığı görüldü. Duvarların üzeri demir korkuluk ve sarmaşıklarla kapatılırken, dışarıdan bakıldığında villanın içerisinin görünmediği dikkatlerden kaçmadı. Kediciklerin topluca kaldığı iddia edilen villa drone ile havadan görüntülendi.

İşte Yasemin Kiriş'in cezaevi fotoğrafları;

Ev hapsindeki kedicik, cezaevinden fotoğraflarını paylaştı

Adnan Oktar, Güncel


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