Ev içi pandemi kuralları neler? İş yerinde nelere dikkat edilmeli? Evde hangi önlemler alınmalı?

Koronavirüsün pandemi ilanına nedne olmasıyla dünya genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Türkiye 'de de çeşitli önlemler alınırken, vatandaş evde neler dikkat etmeli? El hijyeni koronavirüsten korunmak için yeterli mi? Enfekte biri evde ne yapmalı? Coronavirüsün kolay şekilde dakikalar içerisinde bulaşabililiyor olması insanlar arasında korku ve paniğe yol açıyor. Coronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? İşte ayrıntılar...

Dr. Şiran Keske, koronavirüsten korunmanın yollarını, iş yerinde ne gibi önlemler alınabileceğini, evde neler yapılması gerektiğini Koç Akademi'ye anlattı. İnsanların eve kapandığı olağanüstü günlerde, enfeksiyon belirtileri gösteren herkesin sağlık kuruluşlarına gitmesinde bir fayda olmadığını belirten Keske, bu süreçte evde alınabilecek önlemleirn yeteli olabileceğini belirtti. Açıklamalarının devamında Doktor Şiren Keske şunları dile getirdi:

ÇALIŞMAK ZORUNDA OLANLAR İŞ YERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

''Bulunduğumuz her yerde virüsü taşıyan insanlarla karşılaşabiliriz. Virüsü hasta olan kişiler bulaştırabilir. Semptomu olmayanların virüsü bulaştırma riski oldukça düşüktür. Bu nedenle bulunulan yerde hasta olan kişlerden uzak durulmalı ve hasta kişilerin de o alandan uzaklaşması sağlanmalıdır.

Diğer yandan çalıştığımız yerde hasta olan olmayan herkesle güvenli mesafeyi kormak şarttır. Bu mesafe bir ila bir buçuk metre civarındadır. Dokunduğumuz her yerin enfekte olacağını varsayarak, ellerimizi yüzümüze, ağzımıza görmemeliyiz. Sık sık elleri dezenfekte etmeliyiz. En önemli bulaştırma riski taşıyan organ ellerdir.

AYAKKABILAR EVİN DIŞINDA MI TUTULMALI?

İş yerinde kullanılan kıyafetleri mümkünse çalışma ortamında çıkarmalı ve temizliğini orada yaptırmalıyız. Kendi kıyafetlerimizle eve gitmeli, kıyafetler günlük değiştirilmeli, duş alınmalıdır. Ayakkabılarla ilgili özel bir önlem alınmasına gerek yok ancak mümkünse ayakkabıları muhafaza edecek ayrı bir alan oluşturulabilir. Söz konusu alanlar evin girişi olabilir. Ayyabıları özellikle temizlemeye gerek yoktur. Virüsün bulaşmasını kolaylaştıran ve hzılandıran neler varsa onlara dikkat çekmek yetereli olacaktır. Virüs daha çok hapşırık, öksürük ve ellerle bulaşır. Bu bulaşma yollarına yönelik virüsten nasıl korunacağı da kolaylıkla bulunabilir.

AKSESUAR TAKMAYARAK ÖNLEM ALINABİLİR Mİ?

Aksesuarların hepsi potansiyel taşıyıcı olabilir. Özellikle elleri dezenfekte sırasında varolan yüzükler yeteri kadar temzilenmiş olmaz. Bu gibi aksesuarlar çok zaruri değilse virüs döneminde kullanılmaması kişinin sağlığı açısından faydalı olacaktır.

EV HER GÜN ÇAMAŞIR SUYUYLA TEMİZLENMELİ Mİ?

Evin temizliği açısından özel bir şey yapmaya gerek yok. Fakat evde enfekte olduğunu düşündüğünüz biri varsa veya enfekte olunmuşsa, virüz taşıyan kiişinin dokunduğu yerler dezenfekte edilebilir. Günlük çamaşır suyu ile temizlik bu maddenin yaratacağı riskleri ortaya çıkarabilir. Bu yüzden hem enerjimizi, hem ekipmanlarımızı sınırlı ve doğru kullanmalıyız.

HAVLU MU? KAĞIT HAVLU MU?

Tek kullanımlık havlu bir seçenek olabilir, en güvenli yöntemlerdendir. Ancak kişiye özgü havlu mümkünse herkes kendi havlusunu kullanarak da temizliğini sağlayabilir.

EVDE SOSYAL MESAFE KONULMALI MI?

Olabildiğinde zamanımızı evde geçirmeliyiz. Ev içerisinde de diğer bireylerle yakın ilişki içinde olmamalıyız. Arada 1-1.5 metre mesafe koyarak oturmalıyız.

EVDE BİRİ HAFİF ENFEKTEYSE NE YAPILMALI?

Burada önemli olan hastalığın derecesidir. Hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonuna sahipseniz mümkün olduğunca kendinizi evde tutmak ve ev içindeki bireylerden uzak durmak, yalnız zaman geçirmee alışmak gerekir. Ayrı bir tuvaleti olan bir oda olmalıdır. Temizlik ve hijyen malzemeleri ayrı olmalısı yeterli olacaktır. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonu olan bir kişinin hastaneye gitmesinin pratikte tedavi ve tanı anlamında bir fark yaratmayacağını düşünmekteyiz. Ne zaman ki nefes darlığı, ateşin yükselmesi ve ateş düşürücülerle düşürülememesi gibi durumlarla karşılaşılırsa o zaman bir sağlık merkezine başvurulabilir.'' dedi.