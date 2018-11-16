Ev kadınları atıkları süs eşyasına dönüştürdü

16 Kasım 2018 Cuma 11:22



16 Kasım 2018 Cuma 11:22

Ev kadınları atıkları süs eşyasına dönüştürdüDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezlerinde açılan geri dönüşüm kursuna katılan ev kadınları, aldıkları eğitimlerin sonucunda atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürdü. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezlerince ev kadınlarına yönelik geri dönüşüm kursu açıldı. Kursa katılan kadınlar bir taraftan gördükleri eğitimle evlerindeki atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürürken, diğer taraftan açılan kermeslerde bunları satarak, gelir elde ediyor. Araç lastiklerinden meyve kasasına, yumurta kabuğundan kablo mazgalına kadar birçok atık maddeyi değerlendiren kadınların eserleri, hayranlık uyandırıyor."Amacımız yeni bir vizyon kazandırmak"Aile Destek Merkezi Koordinatörü Feride Çetin, Kayapınar'da ki bütün Aile Destek Merkezlerinde kursiyerlerin ve hocaların birlikte geri dönüşüm seferberliği başlattığını belirterek, amaçlarının kullanılmayan ya da atık olan malzemeleri dönüştürüp tekrar hayata kazandırmak olduğunu söyledi. Bir diğer amaçlarının da ev kadınlarına ve eğitmenlere yeni bir vizyon kazandırmak olduğunu anlatan Çetin, "Burada birçok kurs var. Dikiş-nakış, el sanatları, bilgisayar, okuma- yazma, kodlama, İngilizce, satranç ve işaret gibi kurslarımız mevcut" dedi."Ruhumuz ve zihnimiz gelişti"Kursiyer Hasret Avcı, yaptıkları eserleri evlerinde, iş yerlerinde ve kurumlarında daha çok kullandıklarını anlatarak, "Yaklaşık bir yıldır kursa geliyorum. İlk geldiğimde spor için geldim, amacım zayıflamaktı 13 kilo verdim. Daha sonra dikiş-nakışa başladım. Geri dönüşüm projemiz oldu, attıklarımızı değerlendiriyor ve kullanıyoruz. Evimizde, iş yerlerimizde ve kurumumuzda kullanıyoruz. Daha önce evde oturuyorduk, televizyon izliyor, temizlik yapıyorduk. Başka bir şey yapmıyorduk, sıkılıyorduk. Buraya geldik ve tamamen ruhumuz ve zihnimiz gelişti. Burada birçok şey öğreniyoruz" diye konuştu.Kursiyer Lamiye Atlı ise, hep evde olduğunu ve çocuklarla evden okula okuldan eve gidip geldiğini dile getirerek, kurslara katıldıktan sonra hem sıkıntılarını giderdiğini hem de psikoloji olarak rahatladığını kaydetti.